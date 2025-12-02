Incident aérien au Soudan du Sud : un homme armé force un avion humanitaire à se dérouter

Dans un communiqué officiel signé par son porte-parole, David Loputu Paulino, la SSCAA indique que la situation a été rapidement maîtrisée grâce à une coordination entre l’équipage, les autorités aéroportuaires locales et les forces de sécurité. Une enquête conjointe menée par les autorités de l’aviation civile et les services de sécurité est en cours pour établir avec précision les circonstances de l’incident. La SSCAA appelle la population et les médias à éviter toute spéculation et à s’appuyer uniquement sur les informations issues de sources officielles, tout en promettant de communiquer de nouvelles données au fur et à mesure de l’avancée des investigations.



Des précisions de sources médiatiques



Selon les informations rapportées par le média sud-soudanais Hot Juba, l’avion concerné serait un appareil de l’ONG humanitaire américaine Samaritan’s Purse, qui transportait des fournitures à destination de Maiwut. L’aéronef aurait été détourné en plein vol par un homme armé de nationalité sud-soudanaise, qui aurait contraint le pilote à changer de trajectoire vers le Tchad.



Toujours d’après ces sources, le pilote aurait effectué des cercles dans les airs pendant près d’une heure afin de convaincre le suspect que l’appareil ne disposait pas d’assez de carburant pour atteindre le Tchad. Le pirate de l’air aurait alors accepté un atterrissage à Wau pour ravitaillement.



Une fois l’avion immobilisé au sol, les forces de sécurité ont procédé à l’interpellation du suspect sans résistance ni incident. Le pilote et les deux passagers ont ensuite pu regagner Juba sains et saufs avec l’appareil.