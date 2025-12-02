Alwihda Info
Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : lancement officiel de la 2ème édition des Olympiades du Marché Financier d’Afrique Centrale


Alwihda Info | Par - 2 Décembre 2025



Cameroun : lancement officiel de la 2ème édition des Olympiades du Marché Financier d’Afrique Centrale
L’Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) a servi de cadre, ce mardi 02 décembre 2025 à Yaoundé, au lancement officiel de la deuxième édition des Olympiades du Marché Financier d’Afrique Centrale.

Organisée à l’Amphithéâtre 500, la cérémonie d’ouverture a réuni plusieurs hauts responsables du secteur financier régional, dont le commissaire titulaire du Cameroun à la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale (COSUMAF), la représentante adjointe de la Commission de la CEMAC au Cameroun, ainsi que des délégués de la BourSe des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale (BVMAC) et de la COSUMAF.

Prenant la parole au nom du directeur de l’IRIC, Daniel Urbain Ndongo, empêché, le Pr Yves Paul Mandjem a salué le choix de l’Institut comme hôte de cette rencontre stratégique. Dans son allocution de circonstance, il a rappelé la vocation diplomatique et académique de l’IRIC, institution chargée depuis plusieurs décennies de former des experts africains capables de répondre aux défis de l’international.

Le public, composé majoritairement de cadres d’institutions sous-régionales et de responsables d’établissements, a ensuite suivi l’intervention du commissaire titulaire du Cameroun à la COSUMAF. Celui-ci a exposé les objectifs de cette édition, insistant sur la nécessité de promouvoir la culture financière, de renforcer les compétences des acteurs et de stimuler l’intérêt des populations pour les mécanismes du marché financier de la CEMAC.

Par cette cérémonie, l’IRIC donne ainsi le ton à deux journées d’échanges, de formations et de vulgarisation autour des enjeux et opportunités du marché financier régional.


Abraham Ndjana Modo
Correspondant Alwihda Info pour le Cameroun Tél: 00 237 677 52 40 66 ; Email: ndjanaa@yahoo.fr En savoir plus sur cet auteur


