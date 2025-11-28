Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
ANALYSE

Tchad : comment bâtir l’avenir quand les élèves étudient à même le sol ?


Alwihda Info | Par Barra Lutter - 28 Novembre 2025


​Dans un pays qui fait de la jeunesse sa « priorité stratégique », la réalité des écoles primaires donne un tout autre visage. Au Tchad, des milliers d’enfants apprennent encore dans des salles qui relèvent plus de l’abri précaire que de l’établissement scolaire. Une situation chronique, presque banalisée, mais qui interroge profondément l’avenir du pays.


Une salle de classe au Tchad. © Barra Lutter/Alwihda Info
Une salle de classe au Tchad. © Barra Lutter/Alwihda Info
Des salles de classe transformées en espaces de survie

Dans plusieurs provinces, les écoles publiques offrent un décor alarmant : murs fissurés, toitures prêtes à s’effondrer, classes dépourvues de tables-bancs où les élèves s’assoient à même le sol. Certains arrivent chaque matin avec des briques, des nattes ou des planches pour fabriquer leur propre siège improvisé. Un geste répété année après année, symbole d’une débrouillardise devenue partie intégrante du quotidien scolaire.

Alors que d’autres pays initient leurs écoliers aux outils numériques, au Tchad, l’enjeu demeure beaucoup plus élémentaire : disposer d’un toit, de craies et d’un tableau lisible.

Le décalage entre les discours et la réalité

Les discours officiels sur la « refondation » de l’école tchadienne se multiplient : modernisation, équité, innovation… Les mots ne manquent pas. Mais sur le terrain, les directeurs d’école continuent de gérer la pénurie. Pénurie de salles, de matériel, de latrines, mais aussi de personnels formés.

Difficile dès lors de se réjouir d’une réforme éducative lorsque certains établissements ressemblent, selon un adage populaire, à une « maison de veuve ».

Une génération fragilisée dès le départ

L’éducation est le socle de tout développement. Mais comment espérer former une génération capable de s’insérer dans une économie moderne quand l’environnement scolaire compromet l’essentiel : la concentration, la motivation et même la sécurité physique ?

Étudier sur le sol poussiéreux, sous une chaleur étouffante, avec peu de matériel et des classes surchargées revient à apprendre en mode survie. Un tel cadre ne peut produire ni compétences solides, ni citoyens aptes à relever les défis du pays.

Une responsabilité politique souvent éludée

Si la situation perdure, c’est aussi parce que l’éducation n’a jamais été placée au rang de priorité absolue par les régimes successifs. Les budgets ont été insuffisants, les infrastructures vieillissantes peu ou pas renouvelées, et les plans stratégiques manquent souvent de suivi concret.

Les écoles rurales en sont les premières victimes, alors même qu’elles accueillent la majorité des enfants du pays.

Réparer avant de réformer

Parler de refondation ne suffit pas. Il faut réparer, reconstruire, équiper, former, et surtout investir durablement dans l’école primaire — premier maillon d’un système éducatif déjà fragile.

Aucun pays n’a émergé en laissant ses enfants apprendre dans la poussière et la débrouille. L’avenir du Tchad se joue ici : dans une salle de classe digne, avec un élève assis à un bureau, un cahier ouvert, un enseignant qualifié, et un État pleinement conscient de sa responsabilité.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 28/11/2025

Tchad : Message à la Nation du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno à la veille de la Proclamation de la République

Tchad : Message à la Nation du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno à la veille de la Proclamation de la République

Tchad : Dix-neuf présumés malfaiteurs présentés à la presse par la Police Nationale Tchad : Dix-neuf présumés malfaiteurs présentés à la presse par la Police Nationale 28/11/2025

Populaires

Concert humanitaire au Tchad : Charlotte Dipanda et Mounira Mitchala unies pour les communautés vulnérables

27/11/2025

Tchad - Kanem-Sud : Installation officielle du nouveau Préfet Adoum Hamid Goukouni à Mondo

28/11/2025

Tchad : Clôture de l’Atelier de formation des journalistes sur les données statistiques à Klessoum

28/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/11/2025 - Ahmad Youssouf Ali

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter