Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Clôture de l’Atelier de formation des journalistes sur les données statistiques à Klessoum


Alwihda Info | Par Hibé Ouadjouli Evarist - 28 Novembre 2025


L’Atelier national de formation des journalistes sur l’utilisation des données statistiques, organisé avec l’appui de la Banque Mondiale, a pris fin ce jeudi par une cérémonie solennelle. Cette formation intensive de trois jours visait à renforcer les capacités des professionnels des médias du Tchad dans le traitement, la lecture et la diffusion d'informations chiffrées fiables.


Tchad : Clôture de l’Atelier de formation des journalistes sur les données statistiques à Klessoum


 

Les participants, venus de diverses régions du pays, ont été outillés sur des modules essentiels, couvrant notamment :

  • Le cadre institutionnel du Système Statistique National ;

  • Les techniques de production, de lecture et d’interprétation des données ;

  • Les principes de diffusion et de communication statistique.



Un accent particulier a été mis sur le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH-3), dont la phase de dénombrement est stratégiquement prévue pour le premier semestre 2026.

 

Dans son allocution de clôture, M. Ibni Youssouf Ali, coordonnateur technique du PHASAOC (Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre) et représentant du directeur général de l’INSEED, a souligné la mission des journalistes :

« Vous êtes les voix, relais et vulgarisateurs. À travers vos médias respectifs, vous contribuez à façonner la perception collective, à lutter contre la désinformation et à rapprocher les citoyens de la réalité chiffrée qui décrit notre pays. »

 

 

 

Au-delà de la formation, une initiative structurante a été lancée : l'invitation faite aux participants de créer, avec l’appui de l’INSEED (Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques), un réseau national de journalistes spécialisés en statistiques.

 

Cette structuration vise à :

  • Renforcer la transparence et la confiance mutuelle.

  • Consolider la confiance entre les institutions et les médias.

  • Promouvoir une culture statistique au Tchad.



L’INSEED a réaffirmé son engagement à soutenir ce réseau en fournissant des informations fiables, des clarifications techniques et tout autre appui nécessaire pour améliorer la qualité du traitement médiatique des données.

 

Le succès du RGPH-3 étant en grande partie lié à la sensibilisation, M. Ibni Youssouf Ali a exhorté les journalistes à sensibiliser les populations, apaiser les inquiétudes et prévenir les rumeurs, afin de faciliter l’appropriation du processus par les citoyens.

 

L’atelier a été officiellement clos, confiant aux journalistes la mission de porter haut l’étendard d’une information responsable, précise et utile au développement du Tchad.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 26/11/2025

Tchad : le préfet du Barh-Koh en tournée pour évaluer les centres de santé ruraux

Tchad : le préfet du Barh-Koh en tournée pour évaluer les centres de santé ruraux

Tchad : dans le Lac, le PROLAC réceptionne deux infrastructures Tchad : dans le Lac, le PROLAC réceptionne deux infrastructures 26/11/2025

Populaires

Tchad : la journée du 28 novembre 2025 déclarée fériée et chômée

27/11/2025

Tchad : Le président du COST annonce sa candidature pour un nouveau mandat

27/11/2025

​Tchad : l’UNICEF et le Ministère de la Communication appellent à soutenir le couple pour prioriser l’allaitement maternel

27/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/11/2025 - Ahmad Youssouf Ali

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter