Tchad : Clôture de l’Atelier de formation des journalistes sur les données statistiques à Klessoum

Les participants, venus de diverses régions du pays, ont été outillés sur des modules essentiels, couvrant notamment :



Le cadre institutionnel du Système Statistique National ;

Les techniques de production, de lecture et d’interprétation des données ;

Les principes de diffusion et de communication statistique.





Un accent particulier a été mis sur le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH-3), dont la phase de dénombrement est stratégiquement prévue pour le premier semestre 2026.







Dans son allocution de clôture, M. Ibni Youssouf Ali, coordonnateur technique du PHASAOC (Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre) et représentant du directeur général de l’INSEED, a souligné la mission des journalistes :



« Vous êtes les voix, relais et vulgarisateurs. À travers vos médias respectifs, vous contribuez à façonner la perception collective, à lutter contre la désinformation et à rapprocher les citoyens de la réalité chiffrée qui décrit notre pays. »







Au-delà de la formation, une initiative structurante a été lancée : l'invitation faite aux participants de créer, avec l’appui de l’INSEED (Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques), un réseau national de journalistes spécialisés en statistiques.







Cette structuration vise à :



Renforcer la transparence et la confiance mutuelle.

Consolider la confiance entre les institutions et les médias.

Promouvoir une culture statistique au Tchad.





L’INSEED a réaffirmé son engagement à soutenir ce réseau en fournissant des informations fiables, des clarifications techniques et tout autre appui nécessaire pour améliorer la qualité du traitement médiatique des données.







Le succès du RGPH-3 étant en grande partie lié à la sensibilisation, M. Ibni Youssouf Ali a exhorté les journalistes à sensibiliser les populations, apaiser les inquiétudes et prévenir les rumeurs, afin de faciliter l’appropriation du processus par les citoyens.







L’atelier a été officiellement clos, confiant aux journalistes la mission de porter haut l’étendard d’une information responsable, précise et utile au développement du Tchad.

