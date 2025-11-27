Alwihda Info
SPORTS

Tchad : Le président du COST annonce sa candidature pour un nouveau mandat


Alwihda Info | Par Achta Mahamat - 27 Novembre 2025


Le président du Comité Olympique et Sportif Tchadien (COST) Idriss Dokony Adiker a réuni, ce 27 novembre 2025, les acteurs du mouvement sportif afin de présenter les progrès réalisés au cours de son mandat et d’annoncer officiellement sa candidature aux élections du 8 décembre 2025. Il ambitionne de poursuivre la modernisation du sport tchadien à travers la professionnalisation des structures, la valorisation des athlètes et le renforcement de la présence du Tchad sur la scène internationale.


Lors d’un point de presse organisé en présence des membres du mouvement sportif, des partenaires, des journalistes et de plusieurs invités, le président du COST est revenu sur les acquis enregistrés ces dernières années. Il a rappelé les efforts collectifs déployés pour renforcer le mouvement olympique, moderniser les fédérations sportives et repositionner le Tchad dans l’arène sportive internationale.

Il a salué l’engagement de tous les acteurs, grâce auquel des avancées significatives ont été obtenues : structuration et accompagnement des fédérations, mise en place de programmes de formation pour entraîneurs et officiels, appui aux athlètes engagés dans les compétitions internationales, conclusion de partenariats nationaux et internationaux, ainsi que l’acquisition d’un siège officiel pour le COST, une étape jugée essentielle pour améliorer les conditions de travail.

Après ce bilan, le président du COST, Idriss Dokony Adiker, a officiellement annoncé sa candidature comme tête de liste aux élections du 8 décembre 2025. Une décision motivée par la volonté de consolider les acquis et d’ouvrir une nouvelle phase de modernisation. Il a présenté trois axes prioritaires pour son futur mandat.

Le premier axe vise la professionnalisation des structures sportives, grâce au renforcement des capacités des fédérations, à l’accompagnement des entraîneurs et à la modernisation de la gestion administrative et technique. Le second porte sur la valorisation des athlètes, avec une préparation accrue pour les échéances internationales majeures telles que les Jeux Africains, les championnats continentaux et les Jeux Olympiques. Le troisième axe ambitionne de renforcer la visibilité internationale du Tchad, notamment par une coopération accrue avec le CIO et les Comités Nationaux Olympiques partenaires.

Le candidat a affirmé que son projet s’inscrit dans la continuité et l’innovation, avec pour ambition de faire entrer le COST dans une nouvelle ère guidée par la performance, la transparence et la bonne gouvernance. Il s’est engagé à travailler avec les fédérations, les jeunes, les femmes et toutes les forces vives mobilisées pour un sport tchadien dynamique et respecté.

Clôturant son allocution, il a rappelé son ouverture au dialogue et aux critiques constructives, soulignant que le COST reste avant tout « l’affaire d’une communauté unie autour des valeurs de l’excellence et du fair-play ». Il a réaffirmé son engagement total pour le développement du sport et de la jeunesse tchadienne.

Il a conclu : « Je m’engage avec sincérité, détermination et sens des responsabilités. Je suis prêt à poursuivre la mission qui m’a été confiée, porter plus haut les couleurs du Tchad et bâtir un COST plus fort, plus rassembleur et plus utile à la jeunesse. Vive le sport tchadien, vive le mouvement olympique, vive le Tchad ! »


