Tchad : nominations dans les missions diplomatiques à l'étranger

AMBASSADE DU TCHAD A KOWEIT

• Premier Conseiller : M. ADAM MAHAMAT KODJI, poste vacant ;



AMBASSADE DU TCHAD A TRIPOLI/LIBYE

• Premier Conseiller : M. DAOUDA MAHAMAT KHALI, poste vacant ;

• Premier Secrétaire : M. MOUSSA ABDELNEBI ACHOUR, poste vacant ;



AMBASSADE DU TCHAD A DOHA/QATAR

• Premier Conseiller : M. OUMAR ALFAROUKH, poste vacant ;

• Première Secrétaire : Mme FAIZA ABBO NASSOUR en remplacement de M. OUMAR ALFAROUKH, appelé à d’autres fonctions ;



REPRESENTATION DU TCHAD AUPRES DES NATIONS UNIES (NEW-YORK)

• Deuxième Conseiller : M. ABATCHA ISSA PONT-PIERRE, poste vacant ;

• Première Secrétaire : Mme SAFIA AHMAT IBRAHIM en remplacement de Mme MOUNIRA BAROUD PARKER, appelée à d’autres fonctions ;

• Conseiller juridique : M. HABIB AMIDOU TRAORÉ, en remplacement de M. ABATCHA ISSA PONT-PIERRE appelé à d’autres fonctions ;



AMBASSADE DU TCHAD A WASHINGTON (USA)

• Conseillère économique : Mme MOUNIRA BAROUD PARKER en remplacement de M. ABDERAMAN HASSAN MAHAMAT, rappelé ;



AMBASSADE DU TCHAD A COTONOU/BENIN

• Premier Conseiller : M. MORI TOMASTA NAMDE, poste vacant ;

• Premier Secrétaire : M. MAHAMAT DJERBO, poste vacant ;



AMBASSADE DU TCHAD A BERLIN/ALLEMAGNE

• Deuxième Conseiller : MAHAMAT BICHARA ABDERAMAN, poste vacant ;

• Premier Secrétaire: M. AKACHA ABBA ALI KAYA, en remplacement de Mme MBAYANERI née MOBAYE NGAKOUTOU, rappelée ;



AMBASSADE DU TCHAD A PARIS/FRANCE

• Premier Conseiller : M. DJAMAL AHMAT KOGRI en remplacement de M. M’BATNA KRAZIDI, appelé à d’autres fonctions ;



AMBASSADE DU TCHAD À PEKIN/CHINE

• Première Conseillère : Mme SOLMEM OSSODONGARTI ROLANDE, en remplacement de M. IDRISS AHMAT DJEBERE, appelé à d’autres fonctions ;