Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : nominations dans les missions diplomatiques à l'étranger


Alwihda Info | Par Alwihda - 27 Novembre 2025


Par décret N°2943/PR/PM/MAEIATE/2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après dans les Missions Diplomatiques du Tchad à l’Etranger :


Tchad : nominations dans les missions diplomatiques à l'étranger
AMBASSADE DU TCHAD A KOWEIT
• Premier Conseiller : M. ADAM MAHAMAT KODJI, poste vacant ;

AMBASSADE DU TCHAD A TRIPOLI/LIBYE
• Premier Conseiller : M. DAOUDA MAHAMAT KHALI, poste vacant ;
• Premier Secrétaire : M. MOUSSA ABDELNEBI ACHOUR, poste vacant ;

AMBASSADE DU TCHAD A DOHA/QATAR
• Premier Conseiller : M. OUMAR ALFAROUKH, poste vacant ;
• Première Secrétaire : Mme FAIZA ABBO NASSOUR en remplacement de M. OUMAR ALFAROUKH, appelé à d’autres fonctions ;

REPRESENTATION DU TCHAD AUPRES DES NATIONS UNIES (NEW-YORK)
• Deuxième Conseiller : M. ABATCHA ISSA PONT-PIERRE, poste vacant ;
• Première Secrétaire : Mme SAFIA AHMAT IBRAHIM en remplacement de Mme MOUNIRA BAROUD PARKER, appelée à d’autres fonctions ;
• Conseiller juridique : M. HABIB AMIDOU TRAORÉ, en remplacement de M. ABATCHA ISSA PONT-PIERRE appelé à d’autres fonctions ;

AMBASSADE DU TCHAD A WASHINGTON (USA)
• Conseillère économique : Mme MOUNIRA BAROUD PARKER en remplacement de M. ABDERAMAN HASSAN MAHAMAT, rappelé ;

AMBASSADE DU TCHAD A COTONOU/BENIN
• Premier Conseiller : M. MORI TOMASTA NAMDE, poste vacant ;
• Premier Secrétaire : M. MAHAMAT DJERBO, poste vacant ;

AMBASSADE DU TCHAD A BERLIN/ALLEMAGNE
• Deuxième Conseiller : MAHAMAT BICHARA ABDERAMAN, poste vacant ;
• Premier Secrétaire: M. AKACHA ABBA ALI KAYA, en remplacement de Mme MBAYANERI née MOBAYE NGAKOUTOU, rappelée ;

AMBASSADE DU TCHAD A PARIS/FRANCE
• Premier Conseiller : M. DJAMAL AHMAT KOGRI en remplacement de M. M’BATNA KRAZIDI, appelé à d’autres fonctions ;

AMBASSADE DU TCHAD À PEKIN/CHINE
• Première Conseillère : Mme SOLMEM OSSODONGARTI ROLANDE, en remplacement de M. IDRISS AHMAT DJEBERE, appelé à d’autres fonctions ;


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 26/11/2025

Protection civile : le Tchad renforce sa stratégie face aux risques et catastrophes

Protection civile : le Tchad renforce sa stratégie face aux risques et catastrophes

في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان… كنيسة الله في تشاد تطلق برنامجها الروحي المكوّن من ثلاث ليالٍ للصلاة والكرازة في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان… كنيسة الله في تشاد تطلق برنامجها الروحي المكوّن من ثلاث ليالٍ للصلاة والكرازة 26/11/2025

Populaires

Tchad : le concubinage précoce, un fléau silencieux qui mine la jeunesse de Mbikou

26/11/2025

Tchad : un nouveau cadre national pour piloter et suivre le PND "Tchad Connexion 2030"

26/11/2025

Tchad : à Abéché, l’INSTA et le consortium ESSOR-ATURAD lancent le Bureau d’Orientation d’Emploi

26/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/11/2025 - Ahmad Youssouf Ali

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter