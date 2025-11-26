Tchad : nominations dans les missions diplomatiques à l'étranger

AMBASSADE DU TCHAD A RIYAD/ARABIE SAOUDITE
• Deuxième Conseiller chargé de l’OCI et de la BID : IDRISS AHMAT DJEBERE, poste vacant ;
AMBASSADE DU TCHAD A BRUXELLES/ BELGIQUE
• Premier Conseiller : M. ABDELFAKHARA ADAM HAROUN en remplacement de M. MAKADJIBEYE LETINAN, admis à la retraite ;
• Deuxième Conseiller chargé de l’OEACP : M. MBATNA KRAZIDI, poste vacant ;
• Conseiller juridique : MAHAMAT ABDRAMAN en remplacement de ABDELFAKHARA ADAM HAROUN appelé à d’autres fonctions ;
• Conseiller économique : M. MOUTEDE DJIM-HYNGAR en remplacement de M. ADJIB DADI, rappelé.
AMBASSADE DU TCHAD A OUAGADOUGOU/BURKINA-FASO
• Premier Secrétaire : M. MADJI MBAITODJI en remplacement de Mme FAIZA ABBO NASSOUR, appelée à d’autres fonctions ;
AMBASSADE DU TCHAD A GENEVE/CONFEDERATION HELVETIQUE
• Deuxième Conseiller : M. MAHAMAT NOUR AHMAT MOUSSA, poste vacant ;
• Conseiller juridique : M. MAHAMAT SEFADINE ANNOUR, en remplacement de M. DJANGBEYE GUELNGAR EVARISTE appelé à d’autres fonctions ;
AMBASSADE DU TCHAD A MALABO/GUINEE EQUATORIALE
• Premier Conseiller chargé de la CEEAC : M. DAOUYA MBRAOUNA, poste vacant.
AMBASSADE DU TCHAD A OTTAWA/CANADA
• Premier Conseiller : M. MAHAMAT NOURI DJIDDI HISSEIN, poste vacant ;
AMBASSADE DU TCHAD A ADDIS-ABEBA/ ETHIOPIE
• Deuxième Conseiller : M. MAHAMAT TIMANE NASSOUR, poste vacant ;
• Conseiller aux Affaires sociales, humanitaires et environnementales : M. BECHIR ISSA HAMIDI poste vacant ;
• Conseiller juridique : M. MOUTA ABAKAR TOUA en remplacement de M. MAHAMAT ABDRAMAN, appelé à d’autres fonctions ;
AMBASSADE DU TCHAD A NIAMEY/NIGER
• Premier Secrétaire : M. TOGBE MADIBO MADJITENGAR, en remplacement de M. MORI TOMASTA NAMDE, appelé à d’autres fonctions.
