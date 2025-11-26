Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : nominations dans les missions diplomatiques à l'étranger


Alwihda Info | Par Alwihda - 26 Novembre 2025


Par décret N°2942/PR/PM/MAEIATE/2025 du 26 novembre 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après, dans les Missions Diplomatiques du Tchad à l’Etranger :


Tchad : nominations dans les missions diplomatiques à l'étranger
AMBASSADE DU TCHAD A RIYAD/ARABIE SAOUDITE
• Deuxième Conseiller chargé de l’OCI et de la BID : IDRISS AHMAT DJEBERE, poste vacant ;

AMBASSADE DU TCHAD A BRUXELLES/ BELGIQUE
• Premier Conseiller : M. ABDELFAKHARA ADAM HAROUN en remplacement de M. MAKADJIBEYE LETINAN, admis à la retraite ;
• Deuxième Conseiller chargé de l’OEACP : M. MBATNA KRAZIDI, poste vacant ;
• Conseiller juridique : MAHAMAT ABDRAMAN en remplacement de ABDELFAKHARA ADAM HAROUN appelé à d’autres fonctions ;
• Conseiller économique : M. MOUTEDE DJIM-HYNGAR en remplacement de M. ADJIB DADI, rappelé.

AMBASSADE DU TCHAD A OUAGADOUGOU/BURKINA-FASO
• Premier Secrétaire : M. MADJI MBAITODJI en remplacement de Mme FAIZA ABBO NASSOUR, appelée à d’autres fonctions ;

AMBASSADE DU TCHAD A GENEVE/CONFEDERATION HELVETIQUE
• Deuxième Conseiller : M. MAHAMAT NOUR AHMAT MOUSSA, poste vacant ;
• Conseiller juridique : M. MAHAMAT SEFADINE ANNOUR, en remplacement de M. DJANGBEYE GUELNGAR EVARISTE appelé à d’autres fonctions ;

AMBASSADE DU TCHAD A MALABO/GUINEE EQUATORIALE
• Premier Conseiller chargé de la CEEAC : M. DAOUYA MBRAOUNA, poste vacant.

AMBASSADE DU TCHAD A OTTAWA/CANADA
• Premier Conseiller : M. MAHAMAT NOURI DJIDDI HISSEIN, poste vacant ;

AMBASSADE DU TCHAD A ADDIS-ABEBA/ ETHIOPIE
• Deuxième Conseiller : M. MAHAMAT TIMANE NASSOUR, poste vacant ;
• Conseiller aux Affaires sociales, humanitaires et environnementales : M. BECHIR ISSA HAMIDI poste vacant ;
• Conseiller juridique : M. MOUTA ABAKAR TOUA en remplacement de M. MAHAMAT ABDRAMAN, appelé à d’autres fonctions ;

AMBASSADE DU TCHAD A NIAMEY/NIGER
• Premier Secrétaire : M. TOGBE MADIBO MADJITENGAR, en remplacement de M. MORI TOMASTA NAMDE, appelé à d’autres fonctions.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 26/11/2025

Tchad : à N’Djamena, le chômage pousse de plus en plus de jeunes vers la criminalité

Tchad : à N’Djamena, le chômage pousse de plus en plus de jeunes vers la criminalité

أصدرت جماعة أنصار السنة المحمدية بياناً ترفض فيه أي تشريعات مخالِفة للشريعة الإسلامية أصدرت جماعة أنصار السنة المحمدية بياناً ترفض فيه أي تشريعات مخالِفة للشريعة الإسلامية 26/11/2025

Populaires

Tchad : pourquoi certains couples se séparent juste après avoir tout réussi ensemble ?

25/11/2025

Cameroun : la CNPS consolide sa stratégie d’investissement selon les standards de l’AISS

25/11/2025

Burkina : SN-BRAFASO, « l’industrialisation, nous la voulons et nous allons la faire », promet le président du Faso

25/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/11/2025 - Ahmad Youssouf Ali

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter