Développement : Moussoro, épicentre de la campagne nationale « Ensemble pour Elle »

Le lancement officiel de la campagne nationale « Ensemble pour Elle » s’est tenu à Moussoro, dans la province du Barh El-Gazel, sous le haut patronage du Ministère d’État des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération Internationale. Cette initiative est intégrée au projet pour l’Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique en Afrique Subsaharienne (SWEDD+).
Le Délégué général du Gouvernement, Abdel-aziz, a déclaré que le choix de Moussoro pour ce lancement était un « message fort et réfléchi ». Selon lui, cette province cristallise des défis multidimensionnels, notamment :
- La désertification
- L’enclavement dû au déficit d’infrastructures
- Les effets du changement climatique
Madame Edwige Adekambi, représentante de l’UNFPA, a noté que répondre à ces défis était crucial pour la justice sociale et le développement. Elle a souligné l'impact transformateur d'un investissement dans l'autonomie des femmes et des filles, essentiel pour l'avenir de toute une génération et pour le pays dans son ensemble.
La Ministre déléguée des Finances, Fatima Haram Acyl, a tenu à rendre hommage au Barh El-Gazel. Elle a décrit la région comme une terre d’histoire et de résilience, où les populations ont appris à vivre dans des conditions difficiles tout en préservant leur dignité. Elle a loué les efforts notables du projet SWEDD+, soutenu par la Banque Mondiale et l'UNFPA, ayant permis de former plus de 40 000 filles et femmes et de créer des clubs d’adolescentes ainsi que des groupements féminins.
La cérémonie a rassemblé plusieurs personnalités de premier plan, dont :
- Youssouf Awaré, Coordonnateur du projet SWEDD+
- Aboubakar Assidik Choroma, Ministre de l’Éducation Nationale
- Mbaïdédji Dekandji Francine, Secrétaire Générale d’État du Ministère de la Santé