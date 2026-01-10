Alwihda Info
TCHAD

Ouaddaï : Abéché en liesse pour le retour de Sa Majesté Chérif Abdelhadi Mahadi


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 11 Janvier 2026


Après une longue absence, le Sultan Abbaside du Dar-Ouaddaï a regagné son fief ce samedi 10 janvier 2026. Entre ferveur populaire et protocole administratif, ce retour est placé sous le signe de l'unité nationale et du renforcement de la paix dans l'une des provinces les plus emblématiques du Tchad.


  Le 10 janvier 2026, Sa Majesté Chérif Abdelhadi Mahadi, Sultan Abbaside du Dar-Ouaddaï, a fait son retour à Abéché, capitale de la province du Ouaddaï, après une longue absence. La population s’est mobilisée en grand nombre pour lui réserver un accueil chaleureux, témoignant ainsi de son attachement à l’autorité traditionnelle.

 

L’accueil du Sultan a débuté à environ 18 kilomètres à la sortie ouest de la ville, avant que le cortège ne se dirige vers la résidence du Délégué général du Gouvernement, le général Ismail Yamouda Djorbo, pour lui présenter ses civilités. Cette rencontre s'est tenue en présence de plusieurs personnalités, dont :
  • Le préfet du département de Ouara, Dr Abdelwahid Mahamat Daoud
  • Le maire d’Abéché, Dr Abdelmahmoud Adam Yaya
  • Plusieurs chefs de cantons de la province

 

Dans son discours, le directeur de cabinet du Sultan, Cheikh Adam Hissein Issakh, a chaleureusement accueilli Sa Majesté et sa délégation, saluant l'engagement des autorités administratives et traditionnelles envers la stabilité de la province.
Sa Majesté Chérif Abdelhadi Mahadi a ensuite pris la parole pour souligner l'importance des leaders religieux et traditionnels dans la préservation de la paix sociale. Il a également mis en lumière l’histoire et les valeurs de la province, tout en remerciant le personnel du Sultanat pour son travail accompli pendant son absence.

 

Le général Ismail Yamouda Djorbo a exhorté la population à respecter la hiérarchie administrative et à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. À l'issue de cette rencontre, le Sultan s'est rendu à son domicile pour rencontrer une grande foule venue entendre son message axé sur la paix, l’unité et la cohabitation harmonieuse.
 
Au nom des chefs de cantons, Moukhtar Hissein Moukhtar, chef de canton de Khachoumal Wadi, a affirmé que le Ouaddaï demeure un symbole fort de la chefferie traditionnelle au Tchad.

 

En conclusion, le Sultan Abbaside a réaffirmé que la vision du Président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, est centrée sur le développement du Tchad dans son ensemble, et en particulier de la province du Ouaddaï. Il a appelé la population à l’unité et à une participation active dans le processus de développement et d'épanouissement du pays.
 
Ce retour marquant du Sultan symbolise un regain d'espoir et un engagement collectif pour la paix et le développement dans la province du Ouaddaï.


