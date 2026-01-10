Alwihda Info
TCHAD

Moyen-Chari : Du savoir au faire, le projet RENFORT propulse les jeunes vers l'agrobusiness


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 11 Janvier 2026


Les 7 et 8 janvier 2026, les champs du canton Balimba sont devenus le théâtre d'une transformation concrète. Des dizaines de jeunes et de femmes, formés par le CFADI, ont lancé leurs premières plantations de piments et de tomates, marquant ainsi leur entrée officielle dans le secteur productif agro-pastoral.


Moyen-Chari : Du savoir au faire, le projet RENFORT propulse les jeunes vers l'agrobusiness
 
Des jeunes et des femmes âgés de 15 à 35 ans ont récemment participé à une formation pratique organisée par le Centre de Formation en Agriculture Durable et Intégrée (CFADI) dans le cadre du projet RENFORT. Cette initiative vise à aider les participants à acquérir des compétences concrètes pour créer leurs propres activités génératrices de revenus dans le domaine agro-pastoral.

 

Après plusieurs séances de formation théorique axées sur le maraîchage, l’élevage de volailles et des petits ruminants, les bénéficiaires ont eu l’occasion de mettre en pratique leurs connaissances. Les 7 et 8 janvier 2026, ils ont réalisé des travaux pratiques dans le canton Balimba, incluant la plantation et l’arrosage de piments, tomates et d'autres cultures.

 

L’objectif principal de cette activité est d’encourager l’autoprise en charge des jeunes et des femmes par des initiatives agricoles simples, accessibles et durables. L’apprentissage par la pratique permet de renforcer les compétences des participants.

 

Didjen-Allah Maan-Madje, coordonnateur du CFADI, a souligné que cette méthode aide les bénéficiaires à mieux maîtriser les techniques apprises et à les reproduire dans leurs communautés. Il a également affirmé que ces initiatives contribuent non seulement à la création d’emplois, mais aussi à la sécurité alimentaire et à l’autonomisation économique des jeunes. Selon lui :

« Ce centre entend renforcer l’esprit entrepreneurial des participants et leur offrir des outils pour améliorer leurs conditions de vie. »

 

À l’issue de la formation, les participants ont exprimé leur satisfaction et leur motivation à lancer de petites activités agricoles basées sur les compétences acquises. Beaucoup se disent désormais confiants dans leur capacité à prendre en charge leur avenir.

 

Le projet RENFORT est soutenu par le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) et accompagne des bénéficiaires venant des départements du Barh-Koh, du Lac-Iro et du Korbol. Tous sont actuellement hébergés au siège du CFADI dans le canton Balimba, à Sarh, où ils poursuivent leurs apprentissages.

 

Grâce au projet RENFORT, des jeunes et des femmes du Moyen Chari se voient désormais équipés pour relever les défis économiques de leur région. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de développement durable qui favorise l'autonomie économique et la sécurité alimentaire au sein des communautés locales.
 


Recherche agricole au Tchad : Walia et Koundoul confrontés à l'occupation anarchique et au manque de moyens (ITRAD)

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Décentralisation et Développement : L'Appel d'Abdelkerim Mbodou Taher pour le Kanem

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d'une veuve

