









TCHAD Hydraulique : Le défi du socle rocheux relevé dans le Salamat grâce à la coopération Tchad-Chine

Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 11 Janvier 2026



Longtemps considérée comme une "zone morte" pour les forages à cause de son sous-sol rocheux, la sous-préfecture d’Al-Dileïba voit enfin jaillir l'eau potable. Grâce à l'expertise de l'entreprise chinoise CJIC, des forages à haut rendement transforment le quotidien des villages de Saoudia et Mabrouka.









Forages pour Pompes à Motricité Humaine (PMH)

Mini adductions d’eau potable (AEP)

Latrines institutionnelles

Puits pastoraux

Balisages pour les couloirs de transhumance Dans le département d’Aboudeia, la situation hydrogéologique pose un défi majeur en raison de l’existence d’un socle rocheux. De nombreuses entreprises ont tenté de forer sans succès. Dans ce contexte difficile, l’entreprise China Jiangxi International Economic and Technical Cooperation Co., Ltd (CJIC), forte d’une expertise reconnue, a entrepris des études hydrographiques approfondies.





Ces travaux ont permis d'identifier des sites propices à des forages à haut rendement, capables de fournir des débits supérieurs à 3 m³/heure, nécessaires pour alimenter les mini AEP. À Saoudia et Mabrouka, deux villages de la sous-préfecture d’Al-Dileïba et de Darasna, les habitants viennent de découvrir un projet longtemps espéré. CJIC a mis en place des forages d’une profondeur d’environ 150 mètres, offrant un débit suffisant pour satisfaire les besoins en eau potable.





Le plan d’exécution prévoit que : Trois forages alimentent un château d’eau de 40 m³.

Cinq autres forages sont reliés à un réservoir de 60 m³. Ce système hybride est adapté aux réalités économiques locales et assure une continuité de service même en cas de panne. Adam Saboun Rahama, délégué provincial du Ministère de l’Eau et de l’Énergie du Salamat, a mis en avant la solidité des relations entre le Tchad et la Chine et a exprimé l’espoir que cette coopération se poursuivra et s’étendra à d’autres provinces.





La satisfaction des bénéficiaires est palpable. Nourène Idriss, chef du village de Mabrouka, a déclaré :



