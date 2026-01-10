Hydraulique : Le défi du socle rocheux relevé dans le Salamat grâce à la coopération Tchad-Chine

Le Ministère de l’Eau et de l’Énergie, en collaboration avec la Chine, a lancé un ambitieux projet d’approvisionnement en eau potable qui vise à améliorer les conditions de vie des populations dans plusieurs provinces, dont le Salamat, le Mandoul et l’Ennedi Ouest. Ce projet met en place des infrastructures telles que :
Ces travaux ont permis d'identifier des sites propices à des forages à haut rendement, capables de fournir des débits supérieurs à 3 m³/heure, nécessaires pour alimenter les mini AEP.
Le plan d’exécution prévoit que :
La satisfaction des bénéficiaires est palpable. Nourène Idriss, chef du village de Mabrouka, a déclaré :
« Depuis longtemps, nous partagions l’eau des marigots et des mares insalubres avec les animaux. Aujourd’hui, grâce à Dieu et à la coopération Tchad–Chine, nous avons accès à une eau potable. Nous pouvons désormais rester sur place, travailler, construire nos maisons et abreuver nos animaux, sans devoir migrer en saison sèche. »
- Forages pour Pompes à Motricité Humaine (PMH)
- Mini adductions d’eau potable (AEP)
- Latrines institutionnelles
- Puits pastoraux
- Balisages pour les couloirs de transhumance
Dans le département d’Aboudeia, la situation hydrogéologique pose un défi majeur en raison de l’existence d’un socle rocheux. De nombreuses entreprises ont tenté de forer sans succès. Dans ce contexte difficile, l’entreprise China Jiangxi International Economic and Technical Cooperation Co., Ltd (CJIC), forte d’une expertise reconnue, a entrepris des études hydrographiques approfondies.
À Saoudia et Mabrouka, deux villages de la sous-préfecture d’Al-Dileïba et de Darasna, les habitants viennent de découvrir un projet longtemps espéré. CJIC a mis en place des forages d’une profondeur d’environ 150 mètres, offrant un débit suffisant pour satisfaire les besoins en eau potable.
- Trois forages alimentent un château d’eau de 40 m³.
- Cinq autres forages sont reliés à un réservoir de 60 m³.
Adam Saboun Rahama, délégué provincial du Ministère de l’Eau et de l’Énergie du Salamat, a mis en avant la solidité des relations entre le Tchad et la Chine et a exprimé l’espoir que cette coopération se poursuivra et s’étendra à d’autres provinces.
