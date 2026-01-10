Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Hydraulique : Le défi du socle rocheux relevé dans le Salamat grâce à la coopération Tchad-Chine


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 11 Janvier 2026


Longtemps considérée comme une "zone morte" pour les forages à cause de son sous-sol rocheux, la sous-préfecture d’Al-Dileïba voit enfin jaillir l'eau potable. Grâce à l'expertise de l'entreprise chinoise CJIC, des forages à haut rendement transforment le quotidien des villages de Saoudia et Mabrouka.


Hydraulique : Le défi du socle rocheux relevé dans le Salamat grâce à la coopération Tchad-Chine



 
Le Ministère de l’Eau et de l’Énergie, en collaboration avec la Chine, a lancé un ambitieux projet d’approvisionnement en eau potable qui vise à améliorer les conditions de vie des populations dans plusieurs provinces, dont le Salamat, le Mandoul et l’Ennedi Ouest. Ce projet met en place des infrastructures telles que :
 
  • Forages pour Pompes à Motricité Humaine (PMH)
  • Mini adductions d’eau potable (AEP)
  • Latrines institutionnelles
  • Puits pastoraux
  • Balisages pour les couloirs de transhumance

 

Dans le département d’Aboudeia, la situation hydrogéologique pose un défi majeur en raison de l’existence d’un socle rocheux. De nombreuses entreprises ont tenté de forer sans succès. Dans ce contexte difficile, l’entreprise China Jiangxi International Economic and Technical Cooperation Co., Ltd (CJIC), forte d’une expertise reconnue, a entrepris des études hydrographiques approfondies.

 
Ces travaux ont permis d'identifier des sites propices à des forages à haut rendement, capables de fournir des débits supérieurs à 3 m³/heure, nécessaires pour alimenter les mini AEP.

 

À Saoudia et Mabrouka, deux villages de la sous-préfecture d’Al-Dileïba et de Darasna, les habitants viennent de découvrir un projet longtemps espéré. CJIC a mis en place des forages d’une profondeur d’environ 150 mètres, offrant un débit suffisant pour satisfaire les besoins en eau potable.

 
Le plan d’exécution prévoit que :
  • Trois forages alimentent un château d’eau de 40 m³.
  • Cinq autres forages sont reliés à un réservoir de 60 m³.
Ce système hybride est adapté aux réalités économiques locales et assure une continuité de service même en cas de panne.

 

Adam Saboun Rahama, délégué provincial du Ministère de l’Eau et de l’Énergie du Salamat, a mis en avant la solidité des relations entre le Tchad et la Chine et a exprimé l’espoir que cette coopération se poursuivra et s’étendra à d’autres provinces.

 
La satisfaction des bénéficiaires est palpable. Nourène Idriss, chef du village de Mabrouka, a déclaré :

« Depuis longtemps, nous partagions l’eau des marigots et des mares insalubres avec les animaux. Aujourd’hui, grâce à Dieu et à la coopération Tchad–Chine, nous avons accès à une eau potable. Nous pouvons désormais rester sur place, travailler, construire nos maisons et abreuver nos animaux, sans devoir migrer en saison sèche. »

 

Ce projet d’approvisionnement en eau potable représente une avancée majeure pour les communautés du Salamat, démontrant comment la coopération internationale peut transformer des vies et améliorer les conditions de vie des populations tchadiennes. L'engagement continu de la Chine dans ce domaine pourrait ouvrir la voie à des solutions hydrauliques durables et nécessaires pour plus de régions au Tchad.
 


Recherche agricole au Tchad : Walia et Koundoul confrontés à l'occupation anarchique et au manque de moyens (ITRAD)

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

