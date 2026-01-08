Alwihda Info
TCHAD

Diplomatie tchadienne : la Primature dénonce les polémiques et soutient la nomination d’Amina Priscile Longoh


Alwihda Info | Par Alwihda - 8 Janvier 2026


La Primature a réagi officiellement aux commentaires suscités par la nomination de Madame Amina Priscile Longoh au poste d’Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République française. Dans un communiqué, elle rappelle que la nomination des ambassadeurs relève du pouvoir discrétionnaire du Chef de l’État, exercé dans le strict respect des intérêts supérieurs de la Nation et des exigences de la diplomatie.


Selon la Primature, cette décision s’inscrit dans une logique de valorisation des compétences nationales et de renforcement du rayonnement diplomatique du Tchad. Ancienne ministre d’État, Madame Amina Priscile Longoh voit ainsi son parcours couronné par une nomination qui reconnaît ses solides compétences techniques, son professionnalisme avéré et les services loyaux rendus à la Nation tout au long de sa carrière.

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Son Excellence Ambassadeur Allah Maye Halina, a salué cette désignation en mettant en avant l’efficacité, la rigueur et l’engagement constant de la nouvelle ambassadrice au service de l’État. Il a souligné que cette nomination traduit la volonté des plus hautes autorités de promouvoir les cadres méritants, capables de défendre avec compétence les intérêts du Tchad sur la scène internationale.

La Primature a par ailleurs dénoncé les tentatives de certains journaux en ligne visant à discréditer cette nomination à travers des propos jugés infondés et des interprétations qualifiées de malveillantes. Selon elle, ces allégations sont dénuées de tout fondement et n’ont pour objectif que de semer la confusion au sein de l’opinion publique.

Enfin, le communiqué rappelle que la Primature, en tant qu’institution républicaine, soutient l’ensemble des cadres promus sans distinction d’origine et œuvre en permanence à la valorisation des compétences nationales. La nomination de Madame Amina Priscile Longoh est ainsi présentée comme une illustration supplémentaire de l’attachement des autorités à la reconnaissance du mérite, de l’excellence et du dévouement au service de la Nation, au bénéfice du rayonnement de la diplomatie tchadienne.


