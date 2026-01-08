Recherche agricole au Tchad : Walia et Koundoul confrontés à l’occupation anarchique et au manque de moyens (ITRAD)

Le 9 janvier 2026, une délégation de l’Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement (ITRAD), conduite par son Directeur général Abdelkarim Altidjani Kaïboro, a effectué une visite d’innovation sur les sites expérimentaux de Walia (32 hectares) et de Koundoul (17 hectares, dont 10 sécurisés et 7 occupés illégalement).



Objectif : évaluer l’état des lieux, identifier les blocages majeurs et poser les bases d’une relance rapide des activités de recherche et de production de semences.



Le constat est alarmant : occupation anarchique des terres par des particuliers qui menace la vocation scientifique des sites, quasi-absence d’activités en 2025 (aucun programme de recherche ni production de semences), déficit criant en personnel qualifié, dégradation avancée des infrastructures et interventions de partenaires techniques et financiers souvent ponctuelles, mal coordonnées et sans effet durable.



Face à cette situation critique, l’ITRAD place en priorité absolue la récupération et la sécurisation des espaces occupés. Un plan opérationnel d’urgence est en cours d’élaboration pour relancer les travaux avant la prochaine campagne agricole, avec des pistes innovantes comme la délégation d’aménagement agricole à des acteurs privés ou partenaires pour garantir une production maîtrisée et continue. Cette visite marque le coup d’envoi d’une nouvelle dynamique visant à redonner à ces sites leur rôle stratégique au service de la recherche agronomique, du développement agricole et de la sécurité alimentaire au Tchad.