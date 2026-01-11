Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

États-Unis : Un chauffeur Tchadien grièvement blessé par balles, deux adolescents inculpés


Alwihda Info | Par Alwihda - 11 Janvier 2026


Dans la nuit du 2 janvier 2026, une fusillade a secoué le quartier nord de Lansing, dans le Michigan (États-Unis), laissant un homme de 34 ans, Oumar Mahamat, un ressortissant tchadien travaillant comme chauffeur pour la plateforme Lyft, dans un état critique. Selon les rapports initiaux, l'incident s'est produit vers 2h30 du matin à l'intersection de Knollwood Avenue et Cross Street.


© DR
© DR
La victime, qui transportait des passagers au moment des faits, a été touchée par balle et souffre désormais de blessures invalidantes, incluant une paralysie partielle due à une balle logée près du cœur, jugée inopérable par les médecins.Les forces de police de Lansing (LPD) ont rapidement réagi à l'appel signalant des coups de feu, découvrant la victime dans un état grave. 

Oumar Mahamat a été transporté d'urgence à l'hôpital, où il continue de lutter pour sa récupération. Bien que les médias locaux n'aient pas divulgué publiquement son identité complète pour des raisons de confidentialité, des sources communautaires tchadiennes ont confirmé son nom et sa nationalité. L'enquête menée par le département de police de Lansing a conduit à l'arrestation de deux suspects, tous deux âgés de 15 ans : Jordan Mallett et Leighton Davis.

Ces adolescents ont été inculpés comme adultes pour tentative de meurtre (attempted murder), ainsi que pour d'autres chefs d'accusation liés à l'assaut avec intention de tuer et à l'utilisation d'une arme à feu. 

Les suspects ont plaidé non coupables lors de leur comparution initiale, niant toute implication dans la fusillade. Selon le procureur du comté d'Ingham, les preuves recueillies, incluant des témoignages et des éléments balistiques, justifient le traitement en tant qu'adultes en raison de la gravité des faits. 


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 09/01/2026

Recherche agricole au Tchad : Walia et Koundoul confrontés à l’occupation anarchique et au manque de moyens (ITRAD)

Recherche agricole au Tchad : Walia et Koundoul confrontés à l’occupation anarchique et au manque de moyens (ITRAD)

Barh-Koh : Les élus en mission d’écoute et de solidarité à Moussafoyo Barh-Koh : Les élus en mission d’écoute et de solidarité à Moussafoyo 09/01/2026

Populaires

Tchad : session de recyclage à la Radio Communautaire de Mongo

10/01/2026

Ouaddaï : Abéché en liesse pour le retour de Sa Majesté Chérif Abdelhadi Mahadi

11/01/2026

N'Djamena : nettoyage du rond-point du 10 Octobre, un appel citoyen lancé aux associations de jeunes

10/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/01/2026 - Barra Lutter

À N’Djamena, le statut de célibataire devient un obstacle majeur à la location

À N’Djamena, le statut de célibataire devient un obstacle majeur à la location

Décentralisation et Développement : L’Appel d’Abdelkerim Mbodou Taher pour le Kanem Décentralisation et Développement : L’Appel d’Abdelkerim Mbodou Taher pour le Kanem 09/01/2026 - Djidda Mahamat

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter