États-Unis : Un chauffeur Tchadien grièvement blessé par balles, deux adolescents inculpés

La victime, qui transportait des passagers au moment des faits, a été touchée par balle et souffre désormais de blessures invalidantes, incluant une paralysie partielle due à une balle logée près du cœur, jugée inopérable par les médecins.Les forces de police de Lansing (LPD) ont rapidement réagi à l'appel signalant des coups de feu, découvrant la victime dans un état grave.



Oumar Mahamat a été transporté d'urgence à l'hôpital, où il continue de lutter pour sa récupération. Bien que les médias locaux n'aient pas divulgué publiquement son identité complète pour des raisons de confidentialité, des sources communautaires tchadiennes ont confirmé son nom et sa nationalité. L'enquête menée par le département de police de Lansing a conduit à l'arrestation de deux suspects, tous deux âgés de 15 ans : Jordan Mallett et Leighton Davis.



Ces adolescents ont été inculpés comme adultes pour tentative de meurtre (attempted murder), ainsi que pour d'autres chefs d'accusation liés à l'assaut avec intention de tuer et à l'utilisation d'une arme à feu.



Les suspects ont plaidé non coupables lors de leur comparution initiale, niant toute implication dans la fusillade. Selon le procureur du comté d'Ingham, les preuves recueillies, incluant des témoignages et des éléments balistiques, justifient le traitement en tant qu'adultes en raison de la gravité des faits.