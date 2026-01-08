Mariages, tirs d’armes et feux d’artifice : les autorités Tchadiennes annoncent des sanctions

Selon le communiqué conjoint n°001/PR/PM/MSPI/SG/2026, ces mesures s’inscrivent dans le cadre des efforts de sécurisation des espaces publics et de prévention des incidents malheureux liés aux manifestations festives et sociales. Les autorités pointent notamment du doigt : les cortèges de mariage ; les transports en amazone ; les tirs d’armes à feu lors des cérémonies (mariages, réjouissances, etc.) ; l’utilisation de feux d’artifice ou de jeux dangereux par les enfants.



Les ministres rappellent que ces pratiques sont déjà réglementées et interdites par l’article 301 du Code pénal ainsi que par l’arrêté n°003/PR/PM/MSPI/SG/2025 du 8 janvier 2025, portant réglementation des manifestations à caractère festif ou nuptial. Malgré ces dispositions, elles continuent d’être observées sur le terrain.



Face à cette persistance, le gouvernement prévient que tout contrevenant s’exposera désormais aux sanctions prévues par les textes en vigueur. Les deux ministères concernés insistent sur le strict respect des termes du communiqué et appellent au sens de responsabilité de chacun afin de préserver la sécurité des personnes et des biens.