









TCHAD Féminicide dans le Sila : l'horreur à Doroti, une jeune mère succombe aux coups de son époux

Alwihda Info | Par Béchir Ahmat - 10 Janvier 2026



La province du Sila est sous le choc après le meurtre brutal d'une jeune femme de 22 ans, étranglée par son mari dans la nuit du 7 janvier 2026. Alors que le suspect a été écroué, la mobilisation des autorités pour soutenir les deux orphelins, dont un nourrisson, souligne l'ampleur de ce drame familial et social.





Dans la nuit du 7 janvier 2026, un incident tragique s'est produit à Doroti, une localité du canton Wadi Habil 1, située à environ 35 kilomètres de Goz Beïda. Une jeune femme de 22 ans et mère de deux enfants, dont un nourrisson de huit mois, a été brutalement tuée par son époux. Le suspect, revenant d'un séjour de cinq jours à Zabout auprès d'une seconde épouse récemment épousée, a engagé une dispute conjugale qui a dégénéré en agression physique. Il a fracturé le bras de la victime avant de l'étrangler mortellement. L'intervention rapide des gendarmes de Zabout a permis l'appréhension du suspect. Bien qu’il ait initialement nié son implication, il a finalement avoué les faits lors des interrogatoires. Il est actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de Goz Beïda en attente de jugement. Informée par le sous-préfet de Goz-Beïda rural, une délégation conduite par le Délégué de la Femme, Dr. Mahadi Saleh, s'est immédiatement rendue sur les lieux. Cette délégation a pour mission de : Présenter des condoléances à la famille éplorée.

Soutenir moralement la famille en présence du Chef de Canton Wadi-Habil I, M. Nassour Mahamat.

Remettre un appui financier et une assistance matérielle d'urgence, visant à : Assurer les premiers besoins de l'orpheline (le nourrisson de 8 mois). Soutenir la famille dans la prise en charge logistique des funérailles et l'accueil des proches.

et une assistance matérielle d’urgence, visant à :



Dr. Mahadi Saleh a condamné fermement cet acte barbare, réaffirmant son engagement à : Suivre de près le dossier judiciaire pour garantir qu'une justice exemplaire soit rendue.

Renforcer les campagnes de sensibilisation contre les violences basées sur le genre (VBG) dans les zones rurales de la province du Sila.

Assurer un suivi de la situation de la petite enfance, notamment pour les deux orphelins laissés par la défunte.

