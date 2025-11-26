Nigeria : la BAD accorde 500 millions de dollars pour la gouvernance économique et la transition énergétique

Le Conseil d'administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé, le 24 novembre 2025 à Abidjan, un prêt de 500 millions de dollars américains au gouvernement de la République fédérale du Nigéria pour financer la deuxième phase du Programme d’appui à la gouvernance et à la transition énergétique. Cet appui multisectoriel couvre les exercices budgétaires 2024 et 2025.



« La nouvelle phase du programme vise à stimuler une croissance inclusive en accélérant les réformes structurelles dans le secteur de l’énergie tout en mettant en œuvre les réformes progressives de la politique fiscale afin d’améliorer les recettes non pétrolières et d’élargir la marge budgétaire. Cette deuxième phase consolidera et exploitera donc les acquis de la première », a indiqué Abdul Kamara, directeur général du bureau du Groupe de la Banque africaine de développement au Nigeria.



Trois axes d’intervention sont inscrits dans le cadre du Programme :

Premièrement, il approfondira les réformes de la politique fiscale en renforçant les systèmes de gestion des finances publiques tout en améliorant la transparence et l’efficacité des dépenses publiques.

Deuxièmement, il accélérer la réforme du secteur de l’électricité pour réduire la pauvreté énergétique, l’amélioration de l’accès à l’énergie, le renforcement de la gouvernance du secteur de l’électricité et l’attraction des investissements du secteur privé.

Troisièmement, il soutiendra la mise en œuvre du plan de transition énergétique par des mesures favorisant l’adaptation au changement climatique et son atténuation, notamment par l’introduction de normes d’efficacité énergétique pour les appareils électriques.



La Contribution déterminée au niveau national (CDN) sera également mise à jour pour la période 2026-2030. Les bénéficiaires directs du programme sont le ministère fédéral de l’Énergie, le ministère fédéral des Finances, le Service fédéral des recettes intérieures, le Bureau du Vérificateur général, le Bureau de gestion de la dette, le Conseil national pour le changement climatique du Nigéria (NCCC), le ministère fédéral de l’Environnement, la Commission de régulation du secteur de l’électricité du Nigéria (NERC) et d’autres organismes responsables des politiques sociales et économiques.



Par ailleurs, le secteur privé bénéficiera de l’amélioration des possibilités d’investissement dans le secteur de l’énergie au niveau des États et de la création d’un environnement propice à l’augmentation des transactions en partenariat public-privé. Le 31 octobre 2025, le portefeuille en activité du Groupe de la Banque africaine de développement au Nigéria comptait 52 projets pour un engagement total de 5,1 milliards de dollars.