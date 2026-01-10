Cameroun - Défense : Le contingent 2025 du BIR prête serment à Salak

L’esplanade du Poste de commandement du 1er BIR à Salak (Région de l’Extrême-Nord) a servi de cadre à ce rituel militaire hautement symbolique. Sous le regard fier de leurs familles et la supervision de la haute hiérarchie, les recrues ont juré fidélité aux institutions de la République.









Une présence massive du haut commandement

La cérémonie a été présidée par le Général de brigade Agha Robinson, Commandant la 4ᵉ Région militaire interarmée (RMIA4). Il était entouré de figures clés de l'appareil sécuritaire camerounais :



