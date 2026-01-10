Cameroun - Défense : Le contingent 2025 du BIR prête serment à Salak

L’esplanade du Poste de commandement du 1er BIR à Salak (Région de l’Extrême-Nord) a servi de cadre à ce rituel militaire hautement symbolique. Sous le regard fier de leurs familles et la supervision de la haute hiérarchie, les recrues ont juré fidélité aux institutions de la République.
Une présence massive du haut commandement
La cérémonie a été présidée par le Général de brigade Agha Robinson, Commandant la 4ᵉ Région militaire interarmée (RMIA4). Il était entouré de figures clés de l'appareil sécuritaire camerounais :
-
Le Général de brigade François Pelené, Coordonnateur général des BIR.
-
Le Commandant de la 4ᵉ Région de Gendarmerie.
-
Le Commandant du secteur N1 de la Force Multinationale Mixte (FMM).
Discipline et loyauté : le mot d'ordre du Général Pelené
Dans son allocution, le Général de brigade François Pelené a rappelé aux nouveaux soldats les exigences de leur statut d'élite. Il a insisté sur la rigueur, la discipline de fer et le sens élevé du devoir. Ces soldats sont formés pour être le fer de lance de l'armée camerounaise face aux crises les plus complexes.
Un renfort stratégique pour la paix nationale
L'intégration de ce contingent 2025 répond à une stratégie de défense globale voulue par le Président Paul Biya. Ces soldats d'élite seront immédiatement projetés pour répondre aux menaces actuelles :
-
Extrême-Nord : Lutte contre les restes du groupe terroriste Boko Haram.
-
Nord-Ouest et Sud-Ouest (NOSO) : Sécurisation face aux groupes sécessionnistes.
-
Zones de savane et forêts : Lutte contre les coupeurs de route et les preneurs d'otages.