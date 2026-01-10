Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun - Défense : Le contingent 2025 du BIR prête serment à Salak


Alwihda Info | Par - 11 Janvier 2026


Les nouvelles recrues du Bataillon d’Intervention Rapide (BIR) ont été officiellement présentées au drapeau national ce vendredi 9 janvier 2026. Cette cérémonie marque la fin d'une formation rigoureuse et le début de leur déploiement sur les fronts de sécurisation du territoire.


L’esplanade du Poste de commandement du 1er BIR à Salak (Région de l’Extrême-Nord) a servi de cadre à ce rituel militaire hautement symbolique. Sous le regard fier de leurs familles et la supervision de la haute hiérarchie, les recrues ont juré fidélité aux institutions de la République.


 

Une présence massive du haut commandement

 

La cérémonie a été présidée par le Général de brigade Agha Robinson, Commandant la 4ᵉ Région militaire interarmée (RMIA4). Il était entouré de figures clés de l'appareil sécuritaire camerounais :
 

  • Le Général de brigade François Pelené, Coordonnateur général des BIR.
     

  • Le Commandant de la 4ᵉ Région de Gendarmerie.
     

  • Le Commandant du secteur N1 de la Force Multinationale Mixte (FMM).






 

Discipline et loyauté : le mot d'ordre du Général Pelené


Dans son allocution, le Général de brigade François Pelené a rappelé aux nouveaux soldats les exigences de leur statut d'élite. Il a insisté sur la rigueur, la discipline de fer et le sens élevé du devoir. Ces soldats sont formés pour être le fer de lance de l'armée camerounaise face aux crises les plus complexes.




Un renfort stratégique pour la paix nationale


L'intégration de ce contingent 2025 répond à une stratégie de défense globale voulue par le Président Paul Biya. Ces soldats d'élite seront immédiatement projetés pour répondre aux menaces actuelles :
 

  1. Extrême-Nord : Lutte contre les restes du groupe terroriste Boko Haram.
     

  2. Nord-Ouest et Sud-Ouest (NOSO) : Sécurisation face aux groupes sécessionnistes.
     

  3. Zones de savane et forêts : Lutte contre les coupeurs de route et les preneurs d'otages.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


