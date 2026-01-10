NIGER - Maradi : Quand le fusil cède la place à la craie à Maidabaro

Le détachement de la Garde Nationale basé à Maidabaro ne se contente plus de sécuriser la frontière contre le terrorisme et la criminalité. Il s'attaque désormais à l'obscurantisme. En constatant que les enfants de la zone étaient privés d'enseignement, un garde national qualifié a pris l'initiative de dispenser les cours, redonnant vie à une école qui menaçait de rester close.









La reconnaissance au plus haut sommet régional



Ce samedi 10 janvier 2026, le Gouverneur de la région de Maradi, accompagné du Conseil Régional de Sécurité, a fait le déplacement jusqu'à Maidabaro. Ce geste fort vise à saluer une initiative qui dépasse largement le cadre des missions classiques de défense.



