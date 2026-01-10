Alwihda Info
AFRIQUE

NIGER - Maradi : Quand le fusil cède la place à la craie à Maidabaro


Alwihda Info | Par - 11 Janvier 2026


Dans la localité de Maidabaro (commune de Dan Issa), l'éducation a trouvé un sauveur inattendu. Un agent de la Garde Nationale du Niger (GNN), fort de son diplôme de l'École Normale, a troqué son uniforme de combat pour celui d'instituteur, permettant ainsi la réouverture de l'école locale.


NIGER - Maradi : Quand le fusil cède la place à la craie à Maidabaro


 

Le détachement de la Garde Nationale basé à Maidabaro ne se contente plus de sécuriser la frontière contre le terrorisme et la criminalité. Il s'attaque désormais à l'obscurantisme. En constatant que les enfants de la zone étaient privés d'enseignement, un garde national qualifié a pris l'initiative de dispenser les cours, redonnant vie à une école qui menaçait de rester close.




La reconnaissance au plus haut sommet régional


Ce samedi 10 janvier 2026, le Gouverneur de la région de Maradi, accompagné du Conseil Régional de Sécurité, a fait le déplacement jusqu'à Maidabaro. Ce geste fort vise à saluer une initiative qui dépasse largement le cadre des missions classiques de défense.
 

  • Encouragement moral : Le Gouverneur a félicité ce "soldat-instituteur" qui incarne le lien Armée-Nation.
     

  • Soutien stratégique : Cette action est vue comme une arme efficace contre l'extrémisme, car une école ouverte est le meilleur rempart contre l'enrôlement des jeunes dans les réseaux criminels.
     

  • Double mission : Le détachement a été galvanisé pour poursuivre de front la lutte contre le banditisme transfrontalier et le soutien social aux populations.

