Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Diplomatie : Le Président Bassirou Diomaye Faye à Bissau pour une mission de haut niveau de la CEDEAO


Alwihda Info | Par - 11 Janvier 2026


Le Chef de l’État sénégalais est arrivé ce samedi 10 janvier 2026 dans la capitale bissau-guinéenne. Il rejoint une délégation de haut rang mandatée par la CEDEAO pour consolider le dialogue politique et la stabilité institutionnelle dans ce pays frère.


Diplomatie : Le Président Bassirou Diomaye Faye à Bissau pour une mission de haut niveau de la CEDEAO



 

L'avion présidentiel a touché le tarmac de l'aéroport international Osvaldo Vieira en milieu de journée. Ce déplacement s'inscrit dans une dynamique de solidarité régionale et de prévention des crises au sein de l'espace communautaire.




Une mission sous l'égide de Julius Maada Bio


Le Président Bassirou Diomaye Faye participe à cette mission aux côtés de son homologue sierra-léonais, SEM Julius Maada Bio, qui assure actuellement la présidence en exercice de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO.

 

Les objectifs de cette visite de haut niveau sont stratégiques :
 

  • Dialogue politique : Faciliter les échanges entre les différents acteurs institutionnels de la Guinée-Bissau.
     

  • Sécurité régionale : Évaluer et renforcer les mécanismes de stabilité pour prévenir tout soubresaut politique.
     

  • Intégration : Réaffirmer l'importance de la cohésion des États membres face aux défis sécuritaires de l'Afrique de l'Ouest.




Le Sénégal, pilier de la stabilité ouest-africaine


Pour Bassirou Diomaye Faye, ce voyage souligne la volonté du Sénégal de jouer un rôle de facilitateur et de médiateur. En tant que pays voisin partageant des liens historiques et culturels profonds avec la Guinée-Bissau, le Sénégal est un acteur clé de la réussite des processus de paix dans la zone.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 09/01/2026

Barh-Koh : Les élus en mission d’écoute et de solidarité à Moussafoyo

Barh-Koh : Les élus en mission d’écoute et de solidarité à Moussafoyo

Présentation d'armes de guerre et de présumés coupeurs de route au Salamat Présentation d'armes de guerre et de présumés coupeurs de route au Salamat 09/01/2026

Populaires

À N’Djamena, le statut de célibataire devient un obstacle majeur à la location

10/01/2026

Tchad : deux associations civiles dissoutes par arrêté ministériel

10/01/2026

Mali : Sinayoko Karamoko, le "marabout de la CAN", localisé à Paris après l'élimination des Aigles

10/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 09/01/2026 - Djidda Mahamat

Décentralisation et Développement : L’Appel d’Abdelkerim Mbodou Taher pour le Kanem

Décentralisation et Développement : L’Appel d’Abdelkerim Mbodou Taher pour le Kanem

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter