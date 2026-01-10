Diplomatie : Le Président Bassirou Diomaye Faye à Bissau pour une mission de haut niveau de la CEDEAO

L'avion présidentiel a touché le tarmac de l'aéroport international Osvaldo Vieira en milieu de journée. Ce déplacement s'inscrit dans une dynamique de solidarité régionale et de prévention des crises au sein de l'espace communautaire.









Une mission sous l'égide de Julius Maada Bio



Le Président Bassirou Diomaye Faye participe à cette mission aux côtés de son homologue sierra-léonais, SEM Julius Maada Bio, qui assure actuellement la présidence en exercice de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO.







Les objectifs de cette visite de haut niveau sont stratégiques :





Dialogue politique : Faciliter les échanges entre les différents acteurs institutionnels de la Guinée-Bissau.



Sécurité régionale : Évaluer et renforcer les mécanismes de stabilité pour prévenir tout soubresaut politique.



Intégration : Réaffirmer l'importance de la cohésion des États membres face aux défis sécuritaires de l'Afrique de l'Ouest.







Le Sénégal, pilier de la stabilité ouest-africaine



Pour Bassirou Diomaye Faye, ce voyage souligne la volonté du Sénégal de jouer un rôle de facilitateur et de médiateur. En tant que pays voisin partageant des liens historiques et culturels profonds avec la Guinée-Bissau, le Sénégal est un acteur clé de la réussite des processus de paix dans la zone.

