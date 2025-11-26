Alwihda Info
TCHAD

Protection civile : le Tchad renforce sa stratégie face aux risques et catastrophes


Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 26 Novembre 2025


​Ce mardi 25 novembre 2025, l’Hôtel de la Résidence à N’Djamena a accueilli les travaux de la journée de communication consacrée à la connaissance du dispositif de la protection civile au Tchad. L’événement a réuni des représentants du corps diplomatique, des partenaires de développement, des secrétaires généraux de plusieurs départements ministériels, ainsi que le Ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation et l’Ambassadeur de France au Tchad.


Protection civile : le Tchad renforce sa stratégie face aux risques et catastrophes
Dans son allocution, la Directrice générale de la Protection civile, Zenab Mahamat Adoum, a souligné que cette journée offre l’opportunité de mieux comprendre la protection civile à travers ses missions : prévention des risques et protection des populations, interventions d’urgence, soutien post-catastrophe, organisation du niveau national au niveau local, ainsi que son cadre juridique.

Pour sa part, l’Ambassadeur de France au Tchad, Éric Gérard, a rappelé que dans un partenariat décomplexé et gagnant-gagnant, la France s’engage à soutenir le Tchad dans tous les secteurs de développement, notamment dans le cadre du Plan national de développement (PND) Tchad Connexion 2030. Il a souligné que la protection civile constitue un service public essentiel au bien-être des citoyens. À ce titre, la France salue la détermination du gouvernement tchadien à faire de la protection civile un pilier de son développement.

Dans son discours de lancement des travaux, le Ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Limane Mahamat, a rappelé que le Tchad fait face à une diversité de risques dont la fréquence et l’intensité ne cessent d’augmenter : sécheresses persistantes, inondations répétées, incendies, urgences sanitaires, accidents, mais aussi mouvements de populations liés aux crises sociales et environnementales. Ces phénomènes fragilisent les moyens d’existence des populations et aggravent l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.

« Ces phénomènes, aux impacts profonds, rappellent la nécessité de renforcer nos capacités de prévention, d’anticipation et de réponse », a-t-il ajouté. Conscient de ce contexte, le gouvernement a placé la réduction des risques de catastrophes au cœur de ses priorités. Plusieurs ministères y contribuent de manière concertée, notamment ceux de la Santé, de l’Éducation, de l’Action sociale et de la Sécurité.

Il est important de rappeler qu’à travers cette journée de communication, le Ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation entend doter le Tchad de stratégies nationales conformes au Cadre de Sendai 2015-2030, intégrant la planification urbaine, les normes de construction, la santé publique, l’agriculture, la protection de l’environnement, la gestion des ressources hydriques et énergétiques, ainsi que la lutte contre la pauvreté et l’adaptation au changement climatique.


