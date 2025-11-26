Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : à Abéché, lancement du projet APES


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 26 Novembre 2025



Tchad : à Abéché, lancement du projet APES
La salle multimédia de l’Institut National Supérieur des Sciences et Techniques d’Abéché (INSTA) a accueilli, le 25 novembre 2025, la cérémonie de lancement officiel des activités du projet « Appui à la professionnalisation de l’enseignement supérieur au Tchad (APES) ».

C’est le président du Conseil provincial du Ouaddaï, Youssouf Mahamat Youssouf, qui a donné le coup d’envoi, en présence du Consul honoraire de France à Abéché, des chefs de services déconcentrés de l’État, et de plusieurs invités de marque.

Dans son allocution, le directeur général de l’INSTA, Pr Yaya Dagal Dari, a rappelé que l’Institut s’est engagé depuis plusieurs années dans une dynamique de transformation digitale visant à améliorer la qualité de l’enseignement, à renforcer l’accès aux ressources pédagogiques et à soutenir l’innovation au service des étudiants.

De son côté, l’attachée de coopération scientifique et universitaire de l’ambassade de France au Tchad, Mme Weloré Tamboura, a souligné l’importance de la coopération et du partenariat pour atteindre les objectifs communs en matière de professionnalisation et de qualité de l’enseignement supérieur.

Officiant la cérémonie, le président du Conseil provincial du Ouaddaï, Youssouf Mahamat Youssouf, a indiqué que ce projet s’inscrit parfaitement dans la vision stratégique de modernisation et de transformation du système de l’enseignement supérieur au Tchad. Il répond, selon lui, à une nécessité devenue urgente : former des cadres compétents, opérationnels et capables de contribuer efficacement au développement socio-économique du pays.

Il a, par ailleurs, exprimé sa profonde gratitude à l’ambassade de France pour son appui multiforme. Il convient de rappeler que ce projet est rendu possible grâce au financement du Fonds Équipe France (FEF).


