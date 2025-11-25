Alwihda Info
RELIGIONS

L’Église de Dieu au Tchad lance trois nuits de prières et d’évangélisation


Alwihda Info | Par Achta Mahamat - 25 Novembre 2025


​L’Église de Dieu au Tchad convie le public à l’ouverture officielle de son programme spécial de trois nuits de prières et d’évangélisation, prévue ce mardi 25 novembre 2025 à 15 h au Stade OlympAfrica, dans le quartier Abena. Cette initiative vise à renforcer la foi, à mobiliser la communauté chrétienne et à promouvoir le rayonnement de l’enseignement spirituel.


L'Église de Dieu au Tchad lance trois nuits de prières et d'évangélisation
Le président du comité d’organisation, Bishop Naguingar Yowo Heing, a exprimé sa joie et sa gratitude en accueillant les fidèles à ce grand programme intitulé « Les 3 nuits de prière et d’évangélisation ». Selon lui, cet événement constitue un important rendez-vous spirituel que le Seigneur leur accorde une fois encore d’expérimenter.

Il souligne que ces nuits ne seront pas de simples rencontres : elles représentent un moment crucial pour la destinée spirituelle du Tchad, pour sa jeunesse, ses familles et pour l’Église de Jésus-Christ dans la nation.

En organisant ce programme, explique-t-il, les organisateurs sont convaincus que Dieu veut réveiller son peuple, restaurer des vies brisées, briser des chaînes, ouvrir de nouvelles portes et préparer le Tchad à une nouvelle saison de visitation divine. Il affirme que « rien ne sera plus jamais comme avant » après ces trois nuits de prière.

À son tour, Bishop Dogwa Kolyang Éric a précisé que le thème retenu pour cette édition est : « Que ton règne vienne », tiré de la prière enseignée par Jésus dans l’Évangile selon Matthieu 6:9. « Notre cœur soupire pour que le règne de Dieu soit manifesté au Tchad », déclare-t-il avec conviction.

Il insiste sur l’importance d’aborder cet événement avec sérieux : il ne s’agit pas d’un moment festif, mais d’un temps consacré à la prière et à l’intimité avec le Seigneur. Les temps forts porteront notamment sur la délivrance des familles, la guérison des malades, des messages prophétiques pour la nation et un appel au salut et à la repentance à travers l’évangélisation.

Il conclut en s’appuyant sur Psaumes 33:12 : « Heureuse la nation dont l’Éternel est Dieu, heureux le peuple qu’Il choisit pour son héritage. »


