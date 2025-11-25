Cameroun : la CNPS consolide sa stratégie d’investissement selon les standards de l’AISS

Animée avec l’appui technique de Harvest Asset Management, la formation s’inscrit dans la démarche continue de la CNPS visant à professionnaliser et à optimiser la gestion des fonds de la sécurité sociale. Elle s’aligne sur les standards de l’AISS, reconnue comme un référentiel international en matière de gouvernance, de gestion prudentielle et de performance des systèmes de protection sociale.



Le document de référence de l’AISS met en avant sept principes essentiels pour une gestion responsable et durable des fonds sociaux.



Parmi ceux-ci, figurent des convictions d’investissement claires et documentées, une gouvernance robuste assurant une séparation stricte des rôles entre le Conseil d’administration, le comité d’investissement et la direction, une gestion rigoureuse des risques intégrant analyses de scénarios et stress tests, une diversification maîtrisée des portefeuilles, l’intégration des critères ESG/ISR (environnementaux, sociaux et de gouvernance), un reporting transparent et régulier, ainsi que la diligence requise dans la gestion interne ou l’externalisation des fonds.



Ces principes sont particulièrement pertinents pour les institutions de sécurité sociale, qui doivent répondre à des exigences spécifiques en matière de liquidité, de gestion des risques institutionnels et de redevabilité envers les citoyens et les autorités publiques. Les échanges ont également mis en lumière les recommandations spécifiques formulées par l’AISS pour les caisses africaines.



Elles portent notamment sur la consolidation de l’indépendance de la gouvernance, la diversification progressive des actifs, la définition d’un budget de risque maîtrisé, l’investissement prudent dans des projets nationaux à fort impact social tels que les infrastructures, la santé ou l’éducation, ainsi que sur le renforcement de la transparence à travers une communication régulière et pédagogique. Ces orientations rejoignent pleinement la stratégie de la CNPS, qui s’attache à renforcer la confiance des assurés et à promouvoir une gestion disciplinée, performante et transparente de ses placements.



Pour la CNPS du Cameroun, l’investissement représente un levier essentiel de pérennisation des ressources. Il contribue à garantir le paiement durable des prestations et à soutenir la stabilité du système. La diversification dans l’immobilier, les marchés financiers et les infrastructures, combinée au renforcement des outils de gestion du risque, permet de consolider la résilience du régime.



Cette session de formation intervient à un moment clé. Elle marque une étape supplémentaire dans l’alignement des pratiques nationales sur les standards internationaux, avec un objectif clair : garantir sécurité, liquidité et rendement durable, trois impératifs qui fondent la mission d’investissement d’un organisme de sécurité sociale moderne et performant.