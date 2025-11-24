Tchad : Le ministre de l’Éducation nationale face aux sénateurs

Les échanges ont porté sur plusieurs aspects de la question, notamment les arriérés de salaires des maîtres communautaires, la dégradation des infrastructures scolaires, et les réformes nécessaires pour garantir une éducation inclusive et de qualité.



Le Ministre Aboubakar Assidick Choroma souligné les mesures urgentes prises pour régler les arriérés de subsides des maîtres communautaires. A cet effet, précise-t-il, une mission conjointe entre son département ministériel, le Ministère des Finances et l’Inspection Générale d’État a été déployée pour actualiser les fichiers des bénéficiaires. Un mécanisme accéléré de décaissement a été validé, et une ligne budgétaire spécifique a été inscrite dans le collectif budgétaire 2025 pour solder les arriérés restants.



Le Ministère de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique a également engagé une réforme curriculaire visant à moderniser les programmes scolaires, affirme le chef du département. Cette réforme intègre des compétences en entrepreneuriat, en leadership, et en technologies de l’information et de la communication (TIC).



Plus de 32 000 tablettes ont été acquises pour la formation continue des enseignants, et un partenariat avec HUAWEI a été signé dans le cadre du projet "Tchad Connexion 2030".



Le ministre a signifié que face à la dégradation des infrastructures scolaires, le Ministère a annoncé la construction de 2 800 salles de classe, de 24 collèges, et de 8 centres d’éducation de base non formelle (CBNF) dans le cadre des projets SMARTED et ALAPAJ.



Aussi, annonce-t-il, une approche "École verte et numérique" qui est également en cours. Cette approche vise à intégrer l’accès à l’eau, à l’assainissement, et à l’énergie solaire dans les établissements scolaires.



Le Ministre a egalement rappelé la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de l’Éducation des Enfants des Éleveurs Nomades et Insulaires (SNEENI). Cette stratégie prévoit la création de 5 écoles primaires nomades pilotes sur les routes de transhumance et l’élaboration d’une cartographie des écoles nomades.



Il a aussi évoqué le défi majeur du sous-financement du secteur éducatif, tout en soulignant l’importance des partenariats techniques et financiers (PTFs) pour soutenir les réformes. Il a appelé à un financement additionnel pour garantir la mise en œuvre effective des projets éducatifs.



Le Ministre a réitéré l’engagement du Gouvernement à transformer le système éducatif tchadien en un levier de développement inclusif et durable, malgré les défis structurels et financiers.