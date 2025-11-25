Alwihda Info
AFRIQUE

Nouveau vol direct N’Djamena–Douala avec Royal Airways !


Alwihda Info | Par Alwihda - 25 Novembre 2025



Découvrez la nouvelle liaison directe entre N’Djamena et Douala, assurée par la compagnie aérienne tchadienne Royal Airways !

L’inauguration de ce vol exceptionnel a eu lieu le 24 novembre 2025 sur le tarmac de l’aéroport international Hassan Djamous de N’Djamena, en présence de la ministre des Transports et de l’Aviation civile, Fatime Goukouni Weddeye.

Des voyages rapides et confortables

✈️ Trajet N’Djamena–Douala en moins de 2 heures
✈️ 3 vols par semaine

Réservez dès maintenant et embarquez pour une nouvelle aventure avec Royal Airways !


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
