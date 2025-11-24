Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : Le Ministère de la Santé reçoit une dotation majeure de la Banque Mondiale pour sécuriser la chaîne pharmaceutique


Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 24 Novembre 2025


N’Djamena, le 24 novembre 2025 – Le Ministère de la Santé Publique a réceptionné officiellement une importante dotation de sept camions de transport et d'un équipement de laboratoire mobile. Cette cérémonie, présidée par le Ministre de la Santé, Dr Abdelmadjid Abderahim, marque une étape décisive dans la politique de réforme du système pharmaceutique tchadien.


Le Ministre de la Santé a souligné que cet « investissement stratégique », financé par la Banque Mondiale à travers le Projet SWEDD+ (Soutien à l'autonomisation des femmes et au dividende démographique), vise à moderniser la chaîne d'approvisionnement et à garantir l'accès à des produits de santé de qualité pour toute la population.

 

Selon le Ministre, cette dotation illustre la volonté du Gouvernement de doter le pays d'un système pharmaceutique plus performant, plus transparent et orienté vers les résultats.

 

M. Maliki Mamane Amadou, représentant intérimaire de la Banque Mondiale, a précisé que ce nouveau lot, d'un coût total de 497 millions de Francs CFA, est composé de sept camions de 15 tonnes et de matériel de laboratoire.

 

La nouvelle flotte est spécifiquement conçue pour renforcer la chaîne d'approvisionnement et assurer la distribution des médicaments jusqu'au dernier kilomètre, y compris dans les zones les plus éloignées, garantissant ainsi la disponibilité et la sûreté des produits de santé.

 

Par ailleurs, les équipements de pointe acquis sont destinés au Laboratoire National de Contrôle Qualité des Médicaments (LNCQM). Ils sont considérés comme un pilier indispensable de la sécurité sanitaire, permettant de :

  • Renforcer les capacités nationales de surveillance et d'analyse ;

  • Sécuriser l'ensemble du système pharmaceutique pour les citoyens tchadiens.

 

 

Le Ministre a également exprimé sa gratitude au Fonds Mondial, via l'unité de coordination (UC-SWEDD+), pour l'acquisition récente d'une clinique mobile au profit du COUNSP (Centre hospitalier Universitaire pour la Mère et l'Enfant). Cet équipement, d'un montant de 260 millions FCFA, est destiné à renforcer la capacité de réponse rapide aux urgences médicales et à rapprocher les services de santé des populations reculées.

 

Le coordonnateur du projet Fonds Mondial, M. Adewaye Chatté, a rappelé d'autres réalisations de son institution, incluant la construction de quatre salles d'oxygène (à l'Hôpital le Bon Samaritain, La Renaissance, Ati, Goz Beida), la solarisation de 13 laboratoires et la rénovation des urgences du CHU de N'Djamena.



Le représentant de la Banque Mondiale a, quant à lui, énuméré les avancées permises par le Projet SWEDD+ dans l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé de la reproduction :

  • Infrastructure : Mise aux normes de magasins (PPA) et électrification solaire de quatre PPA.

  • Distribution : Expérimentation de modèles innovants dans les provinces pilotes du Kanem et du Salamat.

  • Formation : Formation de 68 gérants en pharmacie et de 80 médecins chefs de district et d'hôpitaux en pharmacovigilance.



La cérémonie s'est achevée par la visite des équipements, marquant la détermination du Tchad à moderniser son système de santé.



Masse salariale au Tchad : le député Takilal Ndolassem s'oppose aux chiffres évoqués par le chef de l'État

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

