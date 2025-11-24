Alwihda Info
TCHAD

Tchad - Kanem-Centre : Fermeté des autorités face au port d'armes en milieu scolaire à Mao


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 24 Novembre 2025


Mao, le 24 novembre 2025 – Dans le cadre du renforcement de la sécurité au sein des établissements scolaires, une importante séance de sensibilisation a été organisée ce lundi au CEG Alifa Zezerti de Mao. L’initiative a été menée par M. Brahim Alifa Ali, Préfet du département du Kanem-Centre, en collaboration avec M. Mbodou Mouta Ali, Inspecteur départemental de l’Éducation nationale du Kanem-Centre, en présence des membres du corps enseignant.


Tchad - Kanem-Centre : Fermeté des autorités face au port d'armes en milieu scolaire à Mao


 

L'objectif affiché par les autorités est d'envoyer un message de fermeté aux élèves, afin de garantir un environnement d'apprentissage sûr.

 

Le Préfet du Kanem-Centre, M. Brahim Alifa Ali, a clairement énoncé les conséquences pour les contrevenants :

« Tout élève qui introduit une arme dans un établissement sera traduit systématiquement devant un conseil de discipline. Dans le même temps, un signalement sera transmis au procureur ».

 

 

Cette campagne de sensibilisation est une initiative conjointe de la Préfecture, de l'Inspection Départementale de l'Éducation Nationale (IDEN), des Associations des Parents d'Élèves (APE) et des responsables du Collège Alifa Zezerti.

 

Dans l'immédiat, les responsables du collège s'engagent à multiplier les fouilles de sacs à l'entrée des établissements. Ces contrôles se poursuivront jusqu'à la fin de l'année scolaire.

 

Le Préfet a également mis l'accent sur la responsabilisation accrue des parents. Il a ajouté que « Lorsqu’un enfant est surpris avec une arme à l’école, les parents devront suivre un protocole d'accompagnement ».

 

Lors de cet événement public, l’Inspecteur Départemental de l'Éducation Nationale, M. Mbodou Mouta Ali, a appuyé la démarche du Préfet en donnant des conseils et orientations aux collégiens sur les conséquences du port d'armes et les a exhortés à se concentrer uniquement sur leurs études.



