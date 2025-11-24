Tchad : Le CESCE clôture un colloque national sur les MGF et la marginalisation des artisans

Organisé en partenariat avec l’ONG allemande TARGET et le Centre culturel pour la recherche et les études africaines et arabes, l’événement a réuni un large éventail d’acteurs : responsables institutionnels, partenaires techniques, leaders communautaires, chercheurs et acteurs de terrain.







Dans son allocution de clôture, le président du CESCE, Dr Ahmat Mbodou Mahamat, a exprimé sa profonde gratitude pour la qualité des contributions. Il a rappelé que les mutilations génitales féminines demeurent « l’une des pratiques les plus douloureuses et les plus néfastes » subies par les femmes et les jeunes filles, constituant une atteinte grave à leur intégrité physique et psychologique.







Selon lui, les travaux menés ont permis de documenter avec rigueur l’ampleur des conséquences sanitaires et sociales des MGF, tout en identifiant les leviers cruciaux – culturels, éducatifs et institutionnels – indispensables pour accélérer leur abandon définitif.









Dr Ahmat Mbodou Mahamat a également mis en lumière la situation des artisans, qu’il a qualifiés d’acteurs essentiels de la vie économique et culturelle du pays. Il a dénoncé leur exclusion comme une « injustice inadmissible », insistant sur l’urgence de :



Réhabiliter leur statut ;

Reconnaître leur contribution ;

Favoriser leur intégration dans les dynamiques socioéconomiques nationales.





Le CESCE s’est engagé à intégrer les recommandations issues de ce colloque dans ses propositions à l’intention des plus hautes autorités, afin que les futures décisions politiques traduisent concrètement les enseignements tirés de ces échanges.







Le président du CESCE a enfin lancé un appel solennel aux leaders religieux, traditionnels, communautaires ainsi qu’aux organisations de la société civile :



« Faisons en sorte que les connaissances produites ici ne restent pas dans la salle, mais qu’elles se traduisent en actions dans nos communautés. »







Il a conclu en soulignant que cette rencontre représente une étape importante et que le Tchad dispose désormais d’une base solide pour transformer ces efforts en progrès durable, partagé et respectueux de la dignité de tous.

