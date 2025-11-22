Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad - Mayo-Kebbi Ouest : La Croix Bleue Tchadienne mobilise les acteurs locaux contre l’abus de substances


Alwihda Info | Par Djonre Ben-Casimir - 24 Novembre 2025


La Croix Bleue Tchadienne a organisé à la Mairie de Pala une importante rencontre de sensibilisation. L’objectif était de renforcer l’application des lois encadrant la consommation d’alcool, de tabac et de stupéfiants, et de mobiliser les leaders locaux face à la recrudescence de ces fléaux dans la province du Mayo-Kebbi Ouest.


Tchad - Mayo-Kebbi Ouest : La Croix Bleue Tchadienne mobilise les acteurs locaux contre l’abus de substances


 

La rencontre a réuni les autorités administratives, sécuritaires, municipales, ainsi que les chefs traditionnels de la province, soulignant l'engagement institutionnel et communautaire.

 

 

L’activité visait à renforcer la vigilance communautaire et institutionnelle, notamment face à la consommation croissante de boissons alcoolisées produites localement et à l'usage d’autres substances nuisibles à la santé publique.

 

Les participants ont échangé sur trois axes stratégiques :

  • Les stratégies préventives ;

  • Les mesures coercitives pour faire respecter la loi ;

  • L’implication des leaders locaux dans la lutte contre ces pratiques aux conséquences sociales et sanitaires importantes.



La Croix Bleue Tchadienne a insisté sur le fait qu'une coopération étroite entre les institutions, les familles et les communautés est indispensable pour freiner l’expansion de ces pratiques dangereuses.

 

 

Un moment fort de la cérémonie a été la remise d’un certificat honorifique au Délégué Général du Gouvernement auprès de la province du Mayo-Kebbi Ouest, M. Abdelmanane Khatab. Cette distinction salue son engagement constant et son rôle moteur dans la lutte contre la consommation abusive d’alcool et de stupéfiants dans la province.

 

Visiblement ému, M. Abdelmanane Khatab a exprimé sa gratitude, affirmant recevoir cette reconnaissance avec « la gravité et l'humilité qu'elle impose ». Il a tenu à attribuer cet honneur à la population locale :

« Cette reconnaissance n'est pas la mienne ; elle appartient à cette population laborieuse du Mayo-Kebbi Ouest qui, par son courage quotidien et sa foi dans l'avenir, m'a permis de tenir debout et de servir. »



Il a par ailleurs assuré qu’il poursuivra, avec ses équipes et tous les acteurs concernés, les actions visant à réduire significativement la consommation d’alcool et l’usage des substances prohibées dans la région.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 23/11/2025

Tchad : Le Maire d'Amdjarass dément "catégoriquement" les accusations de blocus commercial et de crise de subsistance

Tchad : Le Maire d'Amdjarass dément "catégoriquement" les accusations de blocus commercial et de crise de subsistance

Tchad : Le Chef de Mission du FMI reçu en audience par le Premier Ministre Tchad : Le Chef de Mission du FMI reçu en audience par le Premier Ministre 23/11/2025

Populaires

Cameroun : La Douane saisit deux véhicules de contrebande à Ngaoundéré grâce au système COSMOS

23/11/2025

Tchad - Khach-Khacha : Le Sous-préfet lance une initiative pour redresser la gestion du Centre de Santé de Mina

23/11/2025

Le Pape Léon XIV demande la libération immédiate des otages chrétiens enlevés au Nigeria et au Cameroun

23/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/11/2025 - Ahmad Youssouf Ali

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter