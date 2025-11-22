Tchad - Mayo-Kebbi Ouest : La Croix Bleue Tchadienne mobilise les acteurs locaux contre l’abus de substances

La rencontre a réuni les autorités administratives, sécuritaires, municipales, ainsi que les chefs traditionnels de la province, soulignant l'engagement institutionnel et communautaire.







L’activité visait à renforcer la vigilance communautaire et institutionnelle, notamment face à la consommation croissante de boissons alcoolisées produites localement et à l'usage d’autres substances nuisibles à la santé publique.







Les participants ont échangé sur trois axes stratégiques :



Les stratégies préventives ;

Les mesures coercitives pour faire respecter la loi ;

L’implication des leaders locaux dans la lutte contre ces pratiques aux conséquences sociales et sanitaires importantes.





La Croix Bleue Tchadienne a insisté sur le fait qu'une coopération étroite entre les institutions, les familles et les communautés est indispensable pour freiner l’expansion de ces pratiques dangereuses.







Un moment fort de la cérémonie a été la remise d’un certificat honorifique au Délégué Général du Gouvernement auprès de la province du Mayo-Kebbi Ouest, M. Abdelmanane Khatab. Cette distinction salue son engagement constant et son rôle moteur dans la lutte contre la consommation abusive d’alcool et de stupéfiants dans la province.







Visiblement ému, M. Abdelmanane Khatab a exprimé sa gratitude, affirmant recevoir cette reconnaissance avec « la gravité et l'humilité qu'elle impose ». Il a tenu à attribuer cet honneur à la population locale :



« Cette reconnaissance n'est pas la mienne ; elle appartient à cette population laborieuse du Mayo-Kebbi Ouest qui, par son courage quotidien et sa foi dans l'avenir, m'a permis de tenir debout et de servir. »







Il a par ailleurs assuré qu’il poursuivra, avec ses équipes et tous les acteurs concernés, les actions visant à réduire significativement la consommation d’alcool et l’usage des substances prohibées dans la région.

