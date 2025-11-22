Tchad - Arabie Saoudite : Le Ministre du Commerce prend part au Sommet mondial de l’industrie 2025 à Riyad

Cet événement est organisé par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), dans le cadre de sa 21e session de la Conférence générale, du 23 au 27 novembre 2025.







Thème Central et Objectifs Stratégiques

La présence du Tchad à ce grand rendez-vous des acteurs clés de l’industrie mondiale témoigne de son engagement à renforcer son positionnement dans les enjeux industriels internationaux.







Le Sommet se tient sous le thème : « Le pouvoir de l’investissement et des partenariats pour accélérer la réalisation des objectifs de développement durable. »







Cette édition réunit les États membres et de nombreux partenaires internationaux autour d’une plateforme dédiée à la transformation industrielle. Les travaux visent à :



Encourager les investissements ;

Dynamiser le secteur privé ;

Renforcer les capacités manufacturières pour soutenir les objectifs de développement aux niveaux local, régional et mondial.







Industrialisation Durable et PND

Le Sommet ambitionne de consolider les bases d’une croissance économique durable en apportant des réponses concrètes aux défis mondiaux prioritaires. Il met l’accent sur la création d’emplois décents, l’amélioration des revenus et l’augmentation de la productivité, dans une dynamique de coopération et d’innovation.







À travers cette participation, le Tchad réaffirme sa volonté de s’engager résolument dans une industrialisation moderne et durable, porteuse d’opportunités pour son développement. Cette ambition est en pleine conformité avec les objectifs définis dans son Plan National de Développement (PND), « Tchad Connexion 2030 ».

