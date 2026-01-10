Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

N'Djamena : nettoyage du rond-point du 10 Octobre, un appel citoyen lancé aux associations de jeunes


Alwihda Info | Par Alwihda - 10 Janvier 2026


La mairie du 7ᵉ arrondissement a nettoyé un rond-point et appelé les jeunes à s’impliquer pour la salubrité de la ville, un appel soutenu par l’AJAHDD.


N'Djamena : nettoyage du rond-point du 10 Octobre, un appel citoyen lancé aux associations de jeunes
Dans le respect d’une tradition locale, la mairie du 7ᵉ arrondissement a procédé au nettoyage du rond-point de l’avenue du 10 Octobre.

À cette occasion, la 1ʳᵉ adjointe au maire, Ngaoudjé Florentine, a appelé la population, en particulier les associations de jeunes, à s’engager chaque samedi pour assainir la ville. L’Association des Jeunes pour l’Action Humanitaire et le Développement Durable (AJAHDD) a répondu favorablement à cet appel.

Sa présidente, Djikoloum Tessé Marlène, a annoncé une campagne de sensibilisation porte-à-porte auprès des ménages afin de soutenir cette initiative.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 09/01/2026

Tchad : Moov Africa récompense les meilleurs pronostiqueurs de la CAN 2025

Tchad : Moov Africa récompense les meilleurs pronostiqueurs de la CAN 2025

Éducation : Le cri de détresse de l’école Garaneem, le « visage oublié » du 9ème arrondissement Éducation : Le cri de détresse de l’école Garaneem, le « visage oublié » du 9ème arrondissement 09/01/2026

Populaires

À N’Djamena, le statut de célibataire devient un obstacle majeur à la location

10/01/2026

Mali : Sinayoko Karamoko, le "marabout de la CAN", localisé à Paris après l'élimination des Aigles

10/01/2026

Géopolitique de l'énergie : L'Afrique, géant endormi ou proie stratégique ?

10/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 09/01/2026 - Djidda Mahamat

Décentralisation et Développement : L’Appel d’Abdelkerim Mbodou Taher pour le Kanem

Décentralisation et Développement : L’Appel d’Abdelkerim Mbodou Taher pour le Kanem

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter