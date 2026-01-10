N'Djamena : nettoyage du rond-point du 10 Octobre, un appel citoyen lancé aux associations de jeunes

Dans le respect d’une tradition locale, la mairie du 7ᵉ arrondissement a procédé au nettoyage du rond-point de l’avenue du 10 Octobre.



À cette occasion, la 1ʳᵉ adjointe au maire, Ngaoudjé Florentine, a appelé la population, en particulier les associations de jeunes, à s’engager chaque samedi pour assainir la ville. L’Association des Jeunes pour l’Action Humanitaire et le Développement Durable (AJAHDD) a répondu favorablement à cet appel.



Sa présidente, Djikoloum Tessé Marlène, a annoncé une campagne de sensibilisation porte-à-porte auprès des ménages afin de soutenir cette initiative.