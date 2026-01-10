









TCHAD Barh-Koh : Les élus au chevet du canton Banda pour une mission d'écoute et d'action

Alwihda Info | Par Elwood Dk - 11 Janvier 2026



Après l'étape de Moussafoyo, la délégation des élus locaux a posé ses valises ce samedi 10 janvier 2026 dans le canton Banda. Entre dialogue direct sur les enjeux fonciers et don de médicaments, cette visite vise à traduire les promesses électorales en actes de développement concrets.





Le 10 janvier 2026, une délégation d'élus, conduite par le député Ngandéré Djimé et accompagnée des conseillers provinciaux Ndanga Kel et Madjiyadji Blaise, a poursuivi sa tournée de remerciement dans le canton Banda, situé dans le département du Barh-Koh. Cette mission vise à échanger avec les habitants sur les questions de développement local. Cette visite fait partie d'une démarche visant à : Remercier les électeurs pour leur soutien.

Écouter directement les préoccupations des populations. L'objectif principal est de recueillir les préoccupations et les attentes des habitants afin de mieux comprendre leurs besoins réels. Les discussions ont porté sur plusieurs sujets cruciaux pour le développement du canton, notamment : L'éducation

La santé

La sécurité des personnes et des biens

La protection de l'environnement

La responsabilité sociale des entreprises, en particulier celle de la Compagnie Sucrière du Tchad (CST)

L'accès à la terre agricole

À l'issue des échanges, la délégation a posé un geste concret en remettant des produits pharmaceutiques au centre de santé de Banda. Cette action vise à renforcer les capacités de prise en charge des patients dans la localité. Dans son intervention, le député Ngandéré Djimé a souligné que la santé reste une priorité pour le développement des communautés rurales. Il a insisté sur l'importance de soutenir les structures sanitaires de base, qui sont le premier recours pour les populations. Le responsable du centre de santé de Banda, Nadji Serge Ablaye, a exprimé sa gratitude pour ce don, signalant qu'il s'agit du premier du genre depuis la création du centre. Il a indiqué que ces médicaments auront un impact positif sur la qualité des soins offerts. Enfin, le chef de canton de Banda, Sa Majesté Masra Koroua Nagué, a salué l'engagement des élus et les a encouragés à continuer ces actions en faveur du bien-être des populations. Il a mis l'accent sur la nécessité d'une collaboration étroite entre les autorités administratives, les élus et les leaders traditionnels pour relever les défis au sein de la communauté. Cette visite des élus au canton Banda témoigne d'une volonté d'engagement à améliorer les conditions de vie des populations locales. Le dialogue direct et les actions concrètes mises en place favorisent une gouvernance plus transparente et inclusive, essentielle pour le développement durable de la région.





