Barh-Koh : Les élus au chevet du canton Banda pour une mission d'écoute et d'action

:
Le 10 janvier 2026, une délégation d'élus, conduite par le député Ngandéré Djimé et accompagnée des conseillers provinciaux Ndanga Kel et Madjiyadji Blaise, a poursuivi sa tournée de remerciement dans le canton Banda, situé dans le département du Barh-Koh. Cette mission vise à échanger avec les habitants sur les questions de développement local.
Cette visite fait partie d'une démarche visant à :
- Remercier les électeurs pour leur soutien.
- Écouter directement les préoccupations des populations.
Les discussions ont porté sur plusieurs sujets cruciaux pour le développement du canton, notamment :
- L'éducation
- La santé
- La sécurité des personnes et des biens
- La protection de l'environnement
- La responsabilité sociale des entreprises, en particulier celle de la Compagnie Sucrière du Tchad (CST)
- L'accès à la terre agricole
- L'emploi des jeunes