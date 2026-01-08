Barh-Koh : Les élus en mission d’écoute et de solidarité à Moussafoyo

Une délégation d'élus du département du Barh-Koh, composée du député Nganderé Djimé et des conseillers provinciaux Madjiyadji Blaise et Ndanga Kel, a séjourné dans la sous-préfecture de Moussafoyo. Cette mission visait à dialoguer avec les populations locales et à recueillir leurs préoccupations sur divers sujets clés.
Les échanges ont porté sur plusieurs questions majeures, notamment :
- L’emploi des jeunes
- L’autonomisation des femmes
- La cohésion sociale
- Les questions liées à l’éducation et à la santé
À l'issue des discussions, la délégation a posé des gestes concrets pour soutenir les secteurs sociaux. Des manuels scolaires ont été remis à l’Association pour le Développement de la Sous-préfecture de Moussafoyo (ADSF), au bénéfice du Collège d’Enseignement Général local. Par ailleurs, des produits pharmaceutiques ont été offerts au Centre de Santé de Moussafoyo pour renforcer la prise en charge des soins de base.
Le maire de Moussafoyo, Gogoto Naré, a salué l'initiative des élus et leur proximité avec la population. Les efforts de la délégation ont été également soutenus par les déclarations du député Nganderé Djimé et du conseiller provincial Ndanga Kel, qui ont souligné que cette mission s’inscrit dans une dynamique d’écoute et de concertation pour le développement local et le bien-être des populations.
Le Chef de Canton de Moussafoyo, Sa Majesté Tiganalbanye Naré Marc, a exprimé sa satisfaction en notant que ces appuis auront un impact positif sur la scolarisation des enfants et l’amélioration des services de santé. De son côté, le sous-préfet de Moussafoyo, Mahamat Youssouf, a félicité les élus pour cette démarche, qualifiée de véritable exemple de gouvernance de proximité et de collaboration entre l’État et les communautés locales.
Cette visite illustre l'engagement des élus à renforcer les liens avec les populations et à répondre à leurs besoins essentiels, promouvant ainsi un développement harmonieux et inclusif à Moussafoyo.