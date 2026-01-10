Alwihda Info
TCHAD

Tchad : session de recyclage à la Radio Communautaire de Mongo


Alwihda Info | Par Saleh Hassan - 10 Janvier 2026


La Radio Communautaire de Mongo a organisé, le samedi 10 janvier 2026, une importante session de recyclage et d’orientation destinée aux animateurs, producteurs en langue locale, techniciens et correspondants locaux.


La Radio Communautaire de Mongo a organisé, le samedi 10 janvier 2026, une importante session de recyclage et d’orientation destinée aux animateurs, producteurs en langue locale, techniciens et correspondants locaux. La rencontre, qui s’est tenue au Centre de Lecture et d’Animation Culturelle (CLAC) de Mongo, a réuni les autorités administratives ainsi qu’un grand nombre d’agents de la station.

La session a été présidée par le maire de la commune de Mongo, Hamza Abba Djaouro, entouré de personnalités de marque, dont la conseillère provinciale Safia Massari, le sous-préfet de Mongo Ahmat Tagal, ainsi que de nombreux agents de la radio communautaire.

Le directeur de la radio, Djimet Khamis Zaouri, a prononcé le mot de bienvenue, soulignant l’importance de cette formation pour améliorer la qualité des productions radiophoniques et le professionnalisme du personnel.

Présentation des activités de la HAMA dans trois provinces

Noukamna Dayang, représentant du coordinateur de la HAMA (Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel), a présenté un panorama détaillé des activités menées par l’institution dans les provinces du Guéra, du Batha et du Salamat. Cette intervention a permis aux participants de mieux comprendre le rôle régulateur et d’accompagnement de la HAMA dans le développement des médias communautaires.

Dans son discours d’ouverture, le maire Hamza Abba Djaouro a félicité et remercié les organisateurs de cette initiative de recyclage. Il a souligné que cette formation contribuera à un meilleur fonctionnement de la radio communautaire et s’est déclaré disposé à apporter son soutien à la station pour qu’elle continue à jouer pleinement son rôle médiatique.

Des présentations techniques enrichissantes

Plusieurs responsables de la radio ont ensuite pris la parole pour partager leur expertise avec les participants. Ramadan Idris Issa, rédacteur en chef, a animé une session sur les techniques rédactionnelles et les normes journalistiques.

Saleh Hassane Rahma, chargé des programmes et des productions, a présenté l’ensemble des activités quotidiennes de la radio, offrant ainsi une vision complète du fonctionnement de la station.
La régisseuse Chamsannour Ali Béchir, accompagnée de Bahr Abdine, responsable du service maintenance, ont abordé les aspects techniques indispensables au bon fonctionnement des équipements radiophoniques.

Le directeur Djimet Khamis Zaouri a clôturé ces interventions en présentant le bilan global des activités de la Radio Communautaire de Mongo, permettant aux participants d’avoir une vue d’ensemble des réalisations et des défis de l’institution.

Des participants convaincus

Au terme de cette journée de travail intense et enrichissante, les participants se sont déclarés satisfaits de la qualité des échanges et convaincus de l’utilité de cette session de recyclage.



