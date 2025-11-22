Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad - Khach-Khacha : Le Sous-préfet lance une initiative pour redresser la gestion du Centre de Santé de Mina


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 23 Novembre 2025


Face aux difficultés de gestion persistantes affectant le Centre de santé de Mina, M. Moussa Ali Abdoulaye, Sous-préfet de Khach-Khacha, a présidé une réunion cruciale ce jeudi. L'objectif était d'identifier les obstacles et de dégager des solutions concrètes pour relancer l’établissement sanitaire et garantir un service efficace à la population.


La rencontre s’est tenue au sein même des locaux du Centre de santé de Mina et a rassemblé un éventail de parties prenantes, soulignant l'urgence de la situation. Étaient notamment présents :

  • Le Médecin Chef du district de Djouma ;

  • Le Chef de la zone sanitaire ;

  • Les leaders communautaires ;

  • Les représentants de diverses couches sociales locales.



M. Moussa Ali Abdoulaye, soucieux de la situation préoccupante de l’établissement, a affirmé que le Centre de santé peine à fonctionner efficacement en raison de problèmes de gestion récurrents.

 

 

La réunion a permis d'aboutir à des recommandations ciblées visant à améliorer la gouvernance et la coordination de l’établissement :

  • Organisation régulière de rencontres entre le Responsable du Centre et le Comité de gestion, afin d’assurer un suivi constant.

  • Émission d’orientations claires pour renforcer la coordination administrative et opérationnelle.



Le Sous-préfet a insisté sur l’urgence d’une mobilisation collective afin de redonner au Centre de santé de Mina sa pleine capacité opérationnelle. Cette démarche envoie un signal fort : celui de replacer la santé communautaire au cœur des priorités locales.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
