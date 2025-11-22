Tchad - Khach-Khacha : Le Sous-préfet lance une initiative pour redresser la gestion du Centre de Santé de Mina

La rencontre s’est tenue au sein même des locaux du Centre de santé de Mina et a rassemblé un éventail de parties prenantes, soulignant l'urgence de la situation. Étaient notamment présents :



Le Médecin Chef du district de Djouma ;

Le Chef de la zone sanitaire ;

Les leaders communautaires ;

Les représentants de diverses couches sociales locales.





M. Moussa Ali Abdoulaye, soucieux de la situation préoccupante de l’établissement, a affirmé que le Centre de santé peine à fonctionner efficacement en raison de problèmes de gestion récurrents.







La réunion a permis d'aboutir à des recommandations ciblées visant à améliorer la gouvernance et la coordination de l’établissement :



Organisation régulière de rencontres entre le Responsable du Centre et le Comité de gestion, afin d’assurer un suivi constant.

Émission d’orientations claires pour renforcer la coordination administrative et opérationnelle.





Le Sous-préfet a insisté sur l’urgence d’une mobilisation collective afin de redonner au Centre de santé de Mina sa pleine capacité opérationnelle. Cette démarche envoie un signal fort : celui de replacer la santé communautaire au cœur des priorités locales.

