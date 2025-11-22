Tchad - Khach-Khacha : Le Sous-préfet lance une initiative pour redresser la gestion du Centre de Santé de Mina

La rencontre s’est tenue au sein même des locaux du Centre de santé de Mina et a rassemblé un éventail de parties prenantes, soulignant l'urgence de la situation. Étaient notamment présents :
-
Le Médecin Chef du district de Djouma ;
-
Le Chef de la zone sanitaire ;
-
Les leaders communautaires ;
-
Les représentants de diverses couches sociales locales.
M. Moussa Ali Abdoulaye, soucieux de la situation préoccupante de l’établissement, a affirmé que le Centre de santé peine à fonctionner efficacement en raison de problèmes de gestion récurrents.
La réunion a permis d'aboutir à des recommandations ciblées visant à améliorer la gouvernance et la coordination de l’établissement :
-
Organisation régulière de rencontres entre le Responsable du Centre et le Comité de gestion, afin d’assurer un suivi constant.
-
Émission d’orientations claires pour renforcer la coordination administrative et opérationnelle.
Le Sous-préfet a insisté sur l’urgence d’une mobilisation collective afin de redonner au Centre de santé de Mina sa pleine capacité opérationnelle. Cette démarche envoie un signal fort : celui de replacer la santé communautaire au cœur des priorités locales.