TCHAD

Tchad - Sarh : La Compagnie Mandarngué lance une campagne de sensibilisation citoyenne par le théâtre et la musique


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 23 Novembre 2025


Sarh, le 22 novembre 2025 – La compagnie artistique Mandarngué, en partenariat avec la Mairie de Sarh, a organisé un point de presse ce samedi dans la salle des réunions de la municipalité. L’objectif était de présenter une vaste campagne de sensibilisation sur la citoyenneté, qui se tiendra du 26 au 28 novembre 2025 au stade municipal de Sarh, à travers une série de spectacles de théâtre et de concerts de musique.


« Un citoyen modèle pour une ville propre »

 

Lors de cette rencontre avec la presse, M. Issakah Djingamdjibaye, Directeur de la compagnie et artiste comédien connu sous le nom de Mandarngué, a dévoilé le thème central de la campagne : « Un citoyen modèle pour une ville propre ».

 

Cette initiative vise à encourager les citoyens à adopter des comportements responsables et civiques. La campagne prévoit la présentation de :

  • Pièces de théâtre et chansons éducatives ;

  • Séances d’échanges interactives avec la population.



L’ensemble des activités a pour but de promouvoir le civisme et de contribuer à un développement harmonieux de la ville de Sarh.

 


 Appel à l'Engagement de la Jeunesse

 

Pour conclure, l’artiste a particulièrement invité les jeunes de la province du Moyen-Chari à profiter pleinement de cette initiative. Il les a exhortés à devenir de véritables acteurs du développement, partout où ils se trouveront.

 

Cet événement culturel et citoyen illustre le rôle actif que peut jouer l’art dans la promotion de la responsabilité collective et du développement local.



