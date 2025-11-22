N'Djamena : Le MPS dote les arrondissements et Conseils communaux de kits Starlink pour la transformation digitale

L’événement s'est déroulé en présence du Secrétaire Général Provincial du MPS pour la ville de N’Djamena et de plusieurs cadres du parti.







L'Internet comme Droit et Outil d'Inclusion

Dans son allocution, M. Bourkou Dédé, Secrétaire Général Provincial du MPS, a insisté sur la nature essentielle de cette initiative.







« L’accès à Internet n’est plus un luxe. Il est devenu une nécessité, un droit d’inclusion, un instrument de formation, d’information, de mobilisation et de transformation sociale, » a-t-il déclaré.







Il a ajouté que cette action ouvre la voie d’un N’Djamena connecté, moderne et engagé, tout en renforçant les structures de base du parti et en offrant à la jeunesse les outils du futur.









Le RJ/MPS Acteur de la Révolution Digitale

M. Abba Djidda Mamar Mahamat, Président du RJ/MPS, a souligné l'impact direct de cette initiative : les jeunes auront désormais accès à une connexion Internet haut débit, indispensable à la formation, à l’emploi et à l’entrepreneuriat numérique.







Il a rappelé que le MPS, fidèle à sa vision, souhaite que la jeunesse tchadienne en général, et celle du MPS en particulier, soit actrice et non spectatrice de cette révolution digitale.











Création d’une Force Numérique Patriotique

Face au constat que les réseaux sociaux sont parfois devenus des espaces de manipulation, de désinformation et de diabolisation du pays et du gouvernement, le Rassemblement des Jeunes du MPS a décidé de prendre ses responsabilités.









En plus des antennes, M. Mahamat a annoncé la création prochaine d’une structure des Jeunes Internautes du MPS. Cette entité est destinée à devenir une force numérique patriotique, disciplinée et engagée, ayant pour mission de :



Défendre la vérité face aux fausses informations diffusées en ligne.

Promouvoir les réalisations du Gouvernement et du Président de la République.

Valoriser les idéaux du MPS à travers des messages positifs et créatifs.

Former une génération de jeunes internautes responsables, capables de faire du numérique un levier de développement et de cohésion nationale.





« Notre ambition est claire : reprendre l’espace numérique, non pas pour polémiquer ou dénigrer, mais pour éclairer, informer et rassembler, » a-t-il conclu.











Passeport vers la Connaissance et l'Innovation

Mme Ammina Ehemir Torna, Secrétaire Générale 3ᵉ Adjointe chargée des organes de masse du MPS, a souligné que cette initiative va au-delà du simple accès à Internet. Elle offre un « véritable passeport vers la connaissance, l’innovation, l’entrepreneuriat et la participation active à la vie économique et citoyenne. »







Elle a rappelé que le Chef de l’État, Président du parti, fidèle à sa vision d’un pays émergent à l’horizon 2030, a fait un choix clair : investir dans sa jeunesse, lui ouvrir les portes du monde et garantir la liberté d’entreprendre, d’innover, de s’informer et de s’exprimer.







Toutefois, Mme Torna a mis en garde contre les dérapages observés sur les réseaux sociaux (propos irresponsables, discours haineux) :



« Internet doit être un outil de construction, non de destruction ; un espace de dialogue, non de division ; un moyen d’élever vos idées, non d’abaisser notre nation. »







Elle a conclu en réitérant la confiance totale que le Maréchal du Tchad et le MPS placent en leur jeunesse pour être connectée, forte, responsable et innovante.

