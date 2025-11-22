Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
AFRIQUE

CPI : Ali Kushayb fixera sa peine le 9 décembre après sa condamnation pour 27 crimes au Darfour


Alwihda Info | Par Alwihda - 22 Novembre 2025


La Cour pénale internationale (CPI) rendra sa décision sur la peine d’Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, dit « Ali Kushayb », le 9 décembre 2025. L’audience, publique, sera diffusée en direct depuis La Haye.


Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman lors de l'audience tenue à la CPI le 6 octobre 2025 (c)ICC-CPI
Ali Kushayb a été déclaré coupable le 6 octobre 2025 de 27 chefs de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre commis au Darfour entre 2003 et 2004. La peine maximale possible va jusqu’à 30 ans de prison, ou la perpétuité si les crimes sont jugés d’une gravité exceptionnelle.

Pour déterminer la peine, la Chambre a tenu une audience du 17 au 19 novembre 2025 et reçu les observations des parties. La Défense a déjà annoncé avoir fait appel de la condamnation.

Une phase distincte concernant les réparations aux victimes doit également commencer.

La Chambre de première instance I est composée des juges Joanna Korner, Reine Alapini-Gansou et Althea Violet Alexis-Windsor.


