









AFRIQUE La campagne pour une cuisine propre en Afrique dépend de la réforme des crédits carbone et de la modernisation des transports

Par AEC - 22 Novembre 2025



Lors du Forum du G20 sur les investissements énergétiques en Afrique, les leaders du secteur ont déclaré que l'Afrique ne pourrait pas garantir un accès universel à une cuisine propre sans débloquer des financements verts, réformer les règles relatives aux crédits carbone et résoudre les problèmes de transport (des liaisons ferroviaires aux terminaux GPL) qui continuent de faire grimper les coûts.









La transition vers une cuisine propre, longtemps retardée en Afrique, échouera sans une refonte en profondeur du mode de financement, de transport et de réglementation du GPL sur le continent, ont déclaré des cadres supérieurs lors d'une table ronde de haut niveau sur la cuisine propre et le GPL lors du Forum du G20 sur les investissements énergétiques en Afrique, qui s'est tenu vendredi à Johannesburg.





Les intervenants ont souligné un rare alignement du soutien politique – suite à l'adoption par le G20 de la cuisine propre comme domaine prioritaire – mais ont averti que les lacunes critiques en matière d'infrastructures et un écosystème financier défaillant ralentissaient les progrès.





La demande de GPL en Afrique du Sud est « légèrement inférieure à 500 000 tonnes », mais l'offre reste limitée en raison de la fermeture de raffineries et d'un réseau de transport fragmenté, a déclaré Sesakho Magadla, PDG par intérim de PetroSA. La remise en service des raffineries, y compris celle de PetroSA à Mossel Bay, est « une priorité », a-t-elle souligné, ajoutant que la société vise à se mobiliser d'ici 2026 pour soulager la pression sur le marché intérieur.





Mais les infrastructures ne se limitent pas à la production. PetroSA examine actuellement la possibilité d'améliorer le réseau ferroviaire, en particulier la liaison entre Saldanha Bay et le Mozambique, afin de réduire les encombrements et de transporter le GPL à grande échelle. Cela nécessite « une collaboration au-delà du secteur de l'énergie », a souligné M. Magadla, « afin que, lorsque le réseau ferroviaire sera opérationnel, il soit possible de relier le réseau de transport fragmenté existant et de transporter le produit ».





Les opérateurs du secteur privé ont fait écho à cet appel en faveur d'une réforme majeure des transports. Tamsin Rankin Donaldson, responsable du marketing et de la communication chez Petredec, a déclaré que la mauvaise logistique et la capacité limitée des terminaux ajoutaient « une prime de 10 à 20 % » au coût du GPL, car les entreprises sont obligées de « transporter des colis plus petits via des terminaux plus petits ». L'Afrique a un besoin urgent « d'infrastructures qui nous permettent d'importer des volumes plus importants », notamment des terminaux capables d'accueillir des méthaniers de très grande capacité (VLGC), a-t-elle déclaré.





Petredec construit actuellement le terminal GPL de Tanga en Tanzanie et étudie la possibilité d'une liaison ferroviaire entre Richards Bay et les marchés intérieurs de l'Afrique du Sud. Sa principale demande en matière de politique était claire : les gouvernements doivent donner la priorité à la « rationalisation des processus d'autorisation » afin d'accélérer le calendrier des projets.





Si les infrastructures déterminent l'accessibilité financière, le financement détermine quant à lui si les projets passent du stade de concept à celui de construction. « Le mécanisme de financement vert est sous-utilisé », a déclaré Titus Mathe, PDG de l'Institut national sud-africain pour le développement énergétique, qui a ajouté que les investisseurs ne disposaient pas des données nécessaires pour quantifier les réductions d'émissions et les économies d'énergie résultant des interventions en faveur d'une cuisine propre. « Quand on pense à la cuisine propre et au GPL, le plus grand défi réside dans les données. »





Il a appelé à la création d'une plateforme de données unifiée à l'échelle africaine sur la cuisine propre et a proposé la création d'un mécanisme de financement de la cuisine propre au GPL soutenu par l'UA, le G20 et les institutions mondiales « afin que les projets GPL à travers l'Afrique puissent être accélérés pour atteindre les utilisateurs finaux ».





L'absence de voies d'accès aux crédits carbone a également dominé la discussion. Selon l'Agence internationale de l'énergie, l'Afrique a besoin de 37 milliards de dollars pour parvenir à un accès universel à la cuisson propre d'ici 2030, mais le cadre actuel des crédits carbone offre peu de soutien aux solutions basées sur le GPL.





« Nous devons intégrer les crédits carbone dans le débat sur le GPL », a déclaré Anibor Kragha, secrétaire exécutif de l'Association africaine des raffineurs et distributeurs. Les cuisinières propres donnent droit à des crédits, mais pas le GPL, ce qui désavantage la solution la plus susceptible d'être rapidement déployée à grande échelle.





« Les régions d'Afrique comme le Kenya qui ont accéléré l'adoption du GPL ont eu recours à des subventions, mais cela n'est pas viable », a déclaré M. Kragha. Débloquer des financements climatiques pour le GPL pourrait aider à remplacer les subventions par une croissance tirée par le marché.





Pour les financiers, la clarté réglementaire est primordiale. « Si je suis un financier, je veux voir une réglementation claire et une préparation des projets », a déclaré M. Kragha, ajoutant que l'Afrique doit également attirer une main-d'œuvre compétitive pour mettre en œuvre les projets au rythme nécessaire.





Rankin Donaldson a souligné l'ampleur du défi : pour parvenir à un accès universel à une cuisine propre d'ici 2040, il faut 80 millions de nouveaux raccordements chaque année, soit « sept fois le rythme actuel ».





Sans un investissement rapide dans les réseaux de transport, une réforme des permis et un cadre de crédits carbone qui reconnaisse les avantages climatiques du GPL, les intervenants ont averti que l'Afrique risquait de manquer une occasion unique de fournir une énergie de cuisson propre et abordable.





