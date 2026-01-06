Tchad : à Abéché, l’ANIE évalue son antenne provinciale et prépare les actions de 2026

Une délégation de l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations (ANIE), conduite par son directeur général adjoint, séjourne à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, dans le cadre d’une mission d’évaluation des antennes provinciales et d’appui à la planification des activités de l’année 2026.



Ce mardi 06 janvier 2026, la délégation a tenu une séance de travail avec le délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, Ismaël Yamouda Djorbo. Cette rencontre a permis de faire le point sur le fonctionnement de l’antenne provinciale de l’ANIE à Abéché, ainsi que sur les activités réalisées au cours de l’exercice en cours.



Les échanges ont porté sur les résultats obtenus, les difficultés rencontrées sur le terrain et les besoins identifiés pour améliorer l’opérationnalisation de l’antenne, et renforcer son efficacité dans l’accompagnement des investisseurs.



Selon le directeur général adjoint de l’ANIE, Ahmat Alfyl Malloum, cette mission vise à rapprocher l’investissement des territoires, à renforcer les capacités des antennes provinciales et à soutenir le développement économique local, conformément aux orientations de la Direction générale.



De son côté, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï a salué cette initiative, estimant qu’elle contribuera significativement à la promotion des investissements et au dynamisme économique de la province. Le programme de la délégation prévoit également des rencontres avec les opérateurs économiques locaux, afin d’échanger sur les opportunités d’investissement et les défis liés au climat des affaires dans la province du Ouaddaï.