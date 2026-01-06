Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : le tabagisme gagne dangereusement du terrain chez les mineurs


Alwihda Info | Par Khadidja Oumar Abdoulaye - 6 Janvier 2026



Tchad : le tabagisme gagne dangereusement du terrain chez les mineurs
À N’Djamena et dans plusieurs villes de l’intérieur, la consommation de tabac chez les adolescents fait une progression alarmante. Facilité d’accès, pression sociale et déficit d’éducation parentale sont pointés du doigt, malgré les lois interdisant la vente aux mineurs.

La cigarette et d’autres produits du tabac deviennent accessibles aux adolescents tchadiens, souvent vendus à l’unité dans des kiosques informels, sans contrôle d’âge.

Cette facilité d’accès banalise le tabagisme dès le plus jeune âge. Pour beaucoup de jeunes, la première cigarette n’est pas un choix personnel, mais une conséquence de la pression sociale. « On commence souvent par une bouffée pour essayer. Quand tous tes amis fument, tu te dis que ce n’est pas grave », confie un collégien de N’Djamena.

D’autres expliquent qu’ils fument pour éviter les moqueries et être acceptés par leurs pairs. Les parents et éducateurs tirent la sonnette d’alarme. « Beaucoup de jeunes manquent d’éducation parentale. Les pères ne surveillent pas leurs enfants dès le bas âge, et c’est là la cause primordiale de cette dérive », déplore un père de famille. Une mère ajoute : « Je vois des enfants que j’ai vus grandir fumer comme des adultes.  C’est choquant.»

Les experts en santé publique alertent sur les conséquences sanitaires graves de cette tendance. Ils appellent à une mobilisation collective : renforcer les contrôles, mener des campagnes de sensibilisation dans les écoles, responsabiliser les vendeurs et impliquer davantage les familles.

Au Tchad, protéger les mineurs contre le tabac n’est pas seulement un enjeu individuel, mais un impératif pour préserver la santé des générations futures, et construire une société plus saine.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/01/2026

Justice : 5 ans de prison requis contre une mère pour l’abandon de son nourrisson à N'Djamena

Justice : 5 ans de prison requis contre une mère pour l’abandon de son nourrisson à N'Djamena

Abtouyour : La ferveur religieuse au cœur de la commémoration du Maouloud à Doumbano Abtouyour : La ferveur religieuse au cœur de la commémoration du Maouloud à Doumbano 05/01/2026

Populaires

Mali : Assimi Goïta salue la résilience nationale et annonce 2026 comme l’année de la souveraineté énergétique

05/01/2026

Cameroun - Garoua : La "Cité de la Bénoué" plongée dans le noir par des vandales de câbles électriques

05/01/2026

Diplomatie Militaire : Le Tchad et l’Égypte renforcent leur axe sécuritaire à N’Djamena

05/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter