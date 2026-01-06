Tchad : dans le Ouaddaï, plus de deux tonnes de munitions détruites à Chigchiga

Une mission du Haut-Commissariat National au Déminage (HCND), conduite par son coordinateur adjoint, Youssouf Habour Daïbour, en séjour à Abéché depuis le 18 décembre dernier, a procédé ce matin à la destruction d’importantes quantités de munitions.



L’opération s’est déroulée sur le site de destruction de Chigchiga, situé à environ 50 kilomètres à l’ouest de la ville d’Abéché. Au total, plus de deux tonnes de munitions ont été détruites au cours de cette intervention menée conjointement par le Haut-Commissariat National au Déminage et la Direction générale de la réserve stratégique.



Selon le chef des opérations de destruction des munitions, Daleng Tampi, cette action vise avant tout à garantir la sécurité des populations, au regard des dangers que représentent ces munitions anciennes. Il a précisé que leur élimination permettra également de sécuriser les magasins de stockage en les mettant à l’abri de tout risque d’explosion.



Pour sa part, le directeur de la sensibilisation et de la communication du HCND, Aumda Béchir Niyam, a indiqué que cette opération s’inscrit dans le cadre de la Convention d’Ottawa des Nations unies, signée en 1998, relative à la protection des civils contre les mines et les restes explosifs de guerre.



Présidant la cérémonie, le préfet du département de Ouara, Dr Abdelwahid Mahamat Daoud, a salué la stratégie du Haut-Commissariat National au Déminage, qu’il juge en parfaite adéquation avec la politique du gouvernement visant à renforcer la sécurité des populations.



Il a par ailleurs appelé les citoyens à collaborer activement avec les équipes du HCND pour le bien-être et la sécurité de tous. Il convient de souligner que cette opération de destruction constitue une étape majeure dans les efforts de préservation des vies humaines, et de consolidation de la sécurité dans la province du Ouaddaï.