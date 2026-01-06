Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : dans le Ouaddaï, plus de deux tonnes de munitions détruites à Chigchiga


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 6 Janvier 2026



Tchad : dans le Ouaddaï, plus de deux tonnes de munitions détruites à Chigchiga
Une mission du Haut-Commissariat National au Déminage (HCND), conduite par son coordinateur adjoint, Youssouf Habour Daïbour, en séjour à Abéché depuis le 18 décembre dernier, a procédé ce matin à la destruction d’importantes quantités de munitions.

L’opération s’est déroulée sur le site de destruction de Chigchiga, situé à environ 50 kilomètres à l’ouest de la ville d’Abéché. Au total, plus de deux tonnes de munitions ont été détruites au cours de cette intervention menée conjointement par le Haut-Commissariat National au Déminage et la Direction générale de la réserve stratégique.

Selon le chef des opérations de destruction des munitions, Daleng Tampi, cette action vise avant tout à garantir la sécurité des populations, au regard des dangers que représentent ces munitions anciennes. Il a précisé que leur élimination permettra également de sécuriser les magasins de stockage en les mettant à l’abri de tout risque d’explosion.

Pour sa part, le directeur de la sensibilisation et de la communication du HCND, Aumda Béchir Niyam, a indiqué que cette opération s’inscrit dans le cadre de la Convention d’Ottawa des Nations unies, signée en 1998, relative à la protection des civils contre les mines et les restes explosifs de guerre.

Présidant la cérémonie, le préfet du département de Ouara, Dr Abdelwahid Mahamat Daoud, a salué la stratégie du Haut-Commissariat National au Déminage, qu’il juge en parfaite adéquation avec la politique du gouvernement visant à renforcer la sécurité des populations.

Il a par ailleurs appelé les citoyens à collaborer activement avec les équipes du HCND pour le bien-être et la sécurité de tous. Il convient de souligner que cette opération de destruction constitue une étape majeure dans les efforts de préservation des vies humaines, et de consolidation de la sécurité dans la province du Ouaddaï.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/01/2026

Justice : 5 ans de prison requis contre une mère pour l’abandon de son nourrisson à N'Djamena

Justice : 5 ans de prison requis contre une mère pour l’abandon de son nourrisson à N'Djamena

Abtouyour : La ferveur religieuse au cœur de la commémoration du Maouloud à Doumbano Abtouyour : La ferveur religieuse au cœur de la commémoration du Maouloud à Doumbano 05/01/2026

Populaires

Mali : Assimi Goïta salue la résilience nationale et annonce 2026 comme l’année de la souveraineté énergétique

05/01/2026

Cameroun - Garoua : La "Cité de la Bénoué" plongée dans le noir par des vandales de câbles électriques

05/01/2026

Diplomatie Militaire : Le Tchad et l’Égypte renforcent leur axe sécuritaire à N’Djamena

05/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter