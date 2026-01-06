Tchad : le PCA de la CNPCI reçu par le chef de l’État Mahamat Idriss Deby

Le président de la République, chef de l’État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a accordé ce matin, une audience à une délégation de la China National Petroleum Coopération International Chad (CNPCIC), conduite par son président du conseil d’administration, He Wenyuan.



Le chef de l’Etat et le responsable de la compagnie chinoise productrice de l’or noir tchadien ont fait le tour d’horizon du partenariat stratégique qui lie le Tchad à la CNPCI, à l’orée du nouvel an. C’est dans l’optique de revigorer le partenariat gagnant-gagnant Tchad-CNPCI que son président du conseil d’administration, He Wenyuan a fait le déplacement du Tchad.



Les discussions riches et fructueuses entre le responsable de la société chinoise qui exploite la raffinerie de Djarmaya, les puits pétroliers de Koudalwa et de Rônier ont duré trois heures. Les points saillants ayant fait l’objet des discussions sont entre autres, l’extension de la Raffinerie de Djermaya, l’augmentation de sa capacité de production, la valorisation des ressources gazières pour le besoin national et l’exploration de nouveaux blocs.



Le chef de l’Etat avait à ses côtés pour la circonstance, le ministre d’État, ministre des Finances, Tahir Hamid Nguilin, la ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie, Mme Alix Naïmbaye et ses proches collaborateurs. Peu avant de prendre congé du président de la République, le magnat chinois de l’exploitation du pétrole tchadien lui a réaffirmé son désir ardent d’accompagner le Tchad dans ce partenariat respectueux de la loi et de l’environnement.