Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Tchad : le PCA de la CNPCI reçu par le chef de l’État Mahamat Idriss Deby


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 7 Janvier 2026



Tchad : le PCA de la CNPCI reçu par le chef de l’État Mahamat Idriss Deby
Le président de la République, chef de l’État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a accordé ce matin, une audience à une délégation de la China National Petroleum Coopération International Chad (CNPCIC), conduite par son président du conseil d’administration, He Wenyuan.

Le chef de l’Etat et le responsable de la compagnie chinoise productrice de l’or noir tchadien ont fait le tour d’horizon du partenariat stratégique qui lie le Tchad à la CNPCI, à l’orée du nouvel an. C’est dans l’optique de revigorer le partenariat gagnant-gagnant Tchad-CNPCI que son président du conseil d’administration, He Wenyuan a fait le déplacement du Tchad.

Les discussions riches et fructueuses entre le responsable de la société chinoise qui exploite la raffinerie de Djarmaya, les puits pétroliers de Koudalwa et de Rônier ont duré trois heures. Les points saillants ayant fait l’objet des discussions sont entre autres, l’extension de la Raffinerie de Djermaya, l’augmentation de sa capacité de production, la valorisation des ressources gazières pour le besoin national et l’exploration de nouveaux blocs.

Le chef de l’Etat avait à ses côtés pour la circonstance, le ministre d’État, ministre des Finances, Tahir Hamid Nguilin, la ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie, Mme Alix Naïmbaye et ses proches collaborateurs. Peu avant de prendre congé du président de la République, le magnat chinois de l’exploitation du pétrole tchadien lui a réaffirmé son désir ardent d’accompagner le Tchad dans ce partenariat respectueux de la loi et de l’environnement.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 06/01/2026

Tchad : dans le Ouaddaï, plus de deux tonnes de munitions détruites à Chigchiga

Tchad : dans le Ouaddaï, plus de deux tonnes de munitions détruites à Chigchiga

Tchad : le tabagisme gagne dangereusement du terrain chez les mineurs Tchad : le tabagisme gagne dangereusement du terrain chez les mineurs 06/01/2026

Populaires

تشاد: وزيرة العمل الاجتماعي تشيد بمبادرة مجموعة التشاور لإطارات تشاد وتؤكد الالتزام ببناء دولة متضامنة

06/01/2026

Amina Priscille Longoh nommée ambassadrice du Tchad auprès de la France

06/01/2026

​Réélection de Faustin-Archange Touadéra : le président tchadien salue un partenariat stratégique renforcé

06/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter