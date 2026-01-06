Tchad : le Cercle Abdoullah Bin Abbass clôture sa formation religieuse pour la jeunesse

Le Cercle des sciences islamiques Abdoullah Bin Abbass, en partenariat avec le Conseil supérieur des affaires islamiques, section du Salamat, a officiellement clôturé le mardi 6 janvier 2026, sa formation consacrée aux principes religieux, destinée aux enfants de la ville d’Am-Timan.



La cérémonie s’est tenue en présence du premier secrétaire de séance du Conseil provincial du Salamat, Assafi Mahamat Hisseiny, représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province. Cette session avait pour objectif de consolider les bases spirituelles des jeunes apprenants, à travers l’enseignement des trois piliers de l’islam traditionnel à savoir, le fiqh malikite (jurisprudence), la croyance ash’arite, et le soufisme sunnite.



Un programme riche, dispensé avec rigueur et bienveillance, qui a permis aux enfants de s’initier aux fondements de leur foi, et de renforcer leur identité religieuse. Le formateur Ibrahim Abdallah Zarkhan, porte-parole de l’équipe pédagogique, a souligné l’importance du rôle des parents : « La réussite de cette session repose en grande partie sur la confiance et la collaboration des familles.



Les enfants ont montré une soif d’apprendre remarquable et une capacité d’assimilation qui force le respect. » Présent à la cérémonie, Cheikh Assayid Abdallah Fadalalllah, président de la section provinciale du Conseil supérieur des affaires islamiques, a rendu un vibrant hommage au Cheikh Saleh Mahamat Ramadane, directeur national de la prédication et guide général du cercle Abdoullah Ibn Abbass.



Il l’a qualifié de « père spirituel de tous », mettant en avant son rôle moteur dans la formation religieuse des jeunes générations. De son côté, Cheikh Saleh Mahamat Ramadane a rappelé l’importance d’une éducation religieuse précoce : « Enseigner la religion aux enfants n’est pas un luxe, c’est une nécessité. C’est ainsi que nous assurons la continuité de nos valeurs et la stabilité de notre société. »



Le représentant du délégué général du gouvernement, Assafi Mahamat Hisseiny, a salué cette initiative et exhorté les parents à accompagner davantage leurs enfants dans leur parcours éducatif et spirituel. La cérémonie s’est achevée par une prière collective, les mains levées vers le ciel, implorant la protection divine pour le Tchad, ainsi que la consolidation de générations.