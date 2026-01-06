Alwihda Info
AFRIQUE

Niger : Niamey rend un vibrant hommage au Capitaine Chaibou Mali, préfet de Torodi, assassiné par des terroristes


7 Janvier 2026


L’émotion était à son comble ce mardi 6 janvier 2026 dans la capitale nigérienne. Le gouvernement et l’armée ont rendu les derniers honneurs au Capitaine Chaibou Mali, préfet de Torodi, lâchement assassiné avec plusieurs membres de sa famille lors d’une attaque terroriste dans la nuit de dimanche à lundi.


Niger : Niamey rend un vibrant hommage au Capitaine Chaibou Mali, préfet de Torodi, assassiné par des terroristes



 

Le Niger pleure l'un de ses plus braves serviteurs. Le Capitaine Chaibou Mali, nommé à la tête du département de Torodi en août 2023, a été la cible d'une attaque "ignoble" menée par des mercenaires armés aux alentours de 2 heures du matin le 5 janvier. Torodi, verrou stratégique situé à seulement 60 kilomètres de Niamey et proche de la frontière burkinabè, a été le théâtre de ce drame qui a coûté la vie à au moins sept personnes.






Un hommage national sous le signe de la résilience


La cérémonie funèbre s'est déroulée en présence des plus hautes autorités de la Transition, notamment :
 

  • Le Général d’Armée Salifou Mody, Ministre d’État à la Défense Nationale.
     

  • Le Général de Division Mohamed Toumba, Ministre d’État à l’Intérieur et à la Sécurité Publique.


Les deux membres du gouvernement ont salué la mémoire d'un militaire "hors norme", dont l'engagement sur le terrain de la lutte contre le terrorisme était devenu un exemple de patriotisme.






Riposte foudroyante : Les assaillants neutralisés


L'armée nigérienne n'a pas tardé à réagir. Dès l'annonce de l'attaque contre la résidence du préfet, une vaste opération de ratissage a été lancée par les forces terrestres et aériennes.


Le bilan de la contre-offensive est sans appel :
 

  • Arrestations : Trois assaillants ont été interpellés dès les premières heures.
     

  • Saisie de matériel : Trois fusils AK47 et des appareils de transmission portatifs ont été récupérés.
     

  • Élimination : Les colonnes terroristes en débandade ont été traquées et intégralement neutralisées par les frappes aériennes et les unités au sol dans la zone de Torodi.

 





Un message de fermeté


Pour les autorités nigériennes, l'assassinat du Capitaine Chaibou Mali, bien que tragique, ne fera que renforcer la détermination des Forces de Défense et de Sécurité (FDS). Cet événement rappelle la dangerosité de la zone "des trois frontières", mais démontre également la capacité de réaction rapide de l'armée pour protéger l'intégrité du territoire et venger ses martyrs.






 

Peter Kum
