RCA : plus de 500 gisements exploitables, attractifs pour les investisseurs

La République centrafricaine (RCA) compte plus de 500 gisements de minerais déjà explorés, susceptibles d’intéresser des investisseurs étrangers, y compris russes.



C’est ce qu’a déclaré le président de la RCA, Faustin-Archange Touadéra, dans sa première interview accordée à TASS, après sa victoire à l’élection présidentielle.



« Nous disposons de fortes potentialités dans le domaine minier. Nous recensons aujourd’hui plus de 500 indices miniers. Dans l’ensemble, l’exploitation minière reste encore artisanale, alors qu’il existe la possibilité de développer une exploitation industrielle qui serait profitable à la fois pour l’investisseur et pour la République centrafricaine », a-t-il indiqué.