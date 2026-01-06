Burkina Faso : tentative de complot visant à assassiner le président Traoré déjouée

Les forces de sécurité du Burkina Faso ont déjoué un complot visant les plus hautes autorités du pays, dont le président Ibrahim Traoré, a déclaré mardi soir à la télévision nationale le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana.



« Le 3 janvier 2026, à 23h00 [UTC], une action de déstabilisation du pays était prévue […] par une série d'assassinats ciblés des autorités civiles et militaires, en commençant par la neutralisation du camarade capitaine Ibrahim Traoré […] soit à bout portant, soit par une action visant à miner son domicile », a précisé le ministre. Il a ajouté qu’« après cela, devait suivre une mise hors service de la base de drones et une intervention militaire terrestre des forces extérieures ».



Le ministre a indiqué que les forces de sécurité avaient réussi à déjouer le complot et que des interpellations avaient été effectuées et se poursuivaient. Mahamadou Sana a précisé que l’ancien président du Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba (en fonction entre janvier et octobre 2022), était derrière ce complot, et que son financement provenait de la Côte d’Ivoire voisine.