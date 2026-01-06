Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Burkina Faso : tentative de complot visant à assassiner le président Traoré déjouée


Alwihda Info | Par TASS - 7 Janvier 2026



Burkina Faso : tentative de complot visant à assassiner le président Traoré déjouée
Les forces de sécurité du Burkina Faso ont déjoué un complot visant les plus hautes autorités du pays, dont le président Ibrahim Traoré, a déclaré mardi soir à la télévision nationale le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana.

« Le 3 janvier 2026, à 23h00 [UTC], une action de déstabilisation du pays était prévue […] par une série d'assassinats ciblés des autorités civiles et militaires, en commençant par la neutralisation du camarade capitaine Ibrahim Traoré […] soit à bout portant, soit par une action visant à miner son domicile », a précisé le ministre. Il a ajouté qu’« après cela, devait suivre une mise hors service de la base de drones et une intervention militaire terrestre des forces extérieures ».

Le ministre a indiqué que les forces de sécurité avaient réussi à déjouer le complot et que des interpellations avaient été effectuées et se poursuivaient. Mahamadou Sana a précisé que l’ancien président du Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba (en fonction entre janvier et octobre 2022), était derrière ce complot, et que son financement provenait de la Côte d’Ivoire voisine.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 06/01/2026

Tchad : visite d’inspection du Premier ministre au chantier du Stade Idriss Mahamat Ouya

Tchad : visite d’inspection du Premier ministre au chantier du Stade Idriss Mahamat Ouya

Tchad : le ministre de l’Éducation nationale assure l’intérim à la Fonction publique Tchad : le ministre de l’Éducation nationale assure l’intérim à la Fonction publique 06/01/2026

Populaires

تشاد: وزيرة العمل الاجتماعي تشيد بمبادرة مجموعة التشاور لإطارات تشاد وتؤكد الالتزام ببناء دولة متضامنة

06/01/2026

Amina Priscille Longoh nommée ambassadrice du Tchad auprès de la France

06/01/2026

​Réélection de Faustin-Archange Touadéra : le président tchadien salue un partenariat stratégique renforcé

06/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter