TCHAD
Amina Priscille Longoh nommée ambassadrice du Tchad auprès de la France
Alwihda Info | Par Alwihda - 6 Janvier 2026
Par Décret N°002/PR/PM/MAEIATE/2026 du 06 janvier 2026, Madame AMINA PRISCILLE LONGOH est nommée Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République française/Paris.
