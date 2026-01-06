Alwihda Info
TCHAD

Amina Priscille Longoh nommée ambassadrice du Tchad auprès de la France


Alwihda Info | Par Alwihda - 6 Janvier 2026


Par Décret N°002/PR/PM/MAEIATE/2026 du 06 janvier 2026, Madame AMINA PRISCILLE LONGOH est nommée Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République française/Paris.


Amina Priscille Longoh nommée ambassadrice du Tchad auprès de la France


