TCHAD

Tchad : les engins à deux-roues interdits dès 22h à partir du 22 novembre à Am-Timan


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 22 Novembre 2025


À partir du samedi 22 novembre 2025, la circulation des engins à deux roues est formellement interdite dans le périmètre urbain d’Am-Timan à partir de 22 heures. Une décision municipale qui vise à renforcer la sécurité publique.


Tchad : les engins à deux-roues interdits dès 22h à partir du 22 novembre à Am-Timan
Dans un communiqué officiel daté du 18 novembre 2025, le maire de la ville d’Am-Timan, Mahamat Ali Ibrahim, a annoncé l’entrée en vigueur de la décision n°2111, interdisant la circulation des motos et autres engins à deux roues dans le périmètre urbain à partir de 22h, et ce, tous les jours sans exception.

Cette mesure, selon les autorités municipales, s’inscrit dans une volonté de lutter contre l’insécurité grandissante observée durant les heures nocturnes. Les forces de l’ordre, notamment la police municipale, sont mobilisées pour veiller à l’application stricte de cette décision. Tout contrevenant s’expose à des sanctions prévues par les textes en vigueur, notamment des amendes.

La population est donc appelée à faire preuve de civisme et à respecter cette nouvelle réglementation, qui vise à garantir la tranquillité et la sécurité de tous les habitants.


